Um cargueiro russo, o Sparta II, ficou ancorado hoje nas águas do golfo da Finlândia depois de ter sido atacado por 'drones', que provocaram um incêndio a bordo, ataque que Moscovo atribui à Ucrânia.

O navio, de 120 metros de comprimento, foi atacado por dois 'drones' enquanto se dirigia para Kaliningrado, o enclave russo no Báltico, denunciou hoje o governador da região russa de Leningrado, Alexandr Drozdenko.

O governador regional russo disse que o ataque ocorreu "em águas neutras do golfo da Finlândia, a três milhas náuticas da fronteira da Federação Russa".

Por outro lado, Ilja Iljin, comandante da Guarda de Fronteiras finlandesa, indicou à rádio e televisão pública da Finlândia que os 'drones' ucranianos atingiram o navio em águas russas.

Após o ataque, o navio deslocou-se "à deriva desde águas internacionais até águas territoriais finlandesas, na parte oriental do golfo da Finlândia", indicou num comunicado a Guarda de Fronteiras do país nórdico, que mantém contacto com as autoridades da Estónia e da Rússia.

"A situação não representa qualquer perigo para o restante tráfego marítimo", segundo as autoridades fronteiriças finlandesas.

A Guarda de Fronteiras finlandesa precisou, ainda, que sobre o Sparta II foi estabelecida uma zona restrita, por motivos de segurança.

"Não se detetou nenhum dano ambiental", acrescentou a autoridade fronteiriça finlandesa, que informou que o barco ficou ancorado antes de a tripulação poder ser resgatada, operação que decorreu por volta das 17:30 hora local (15:30, em Lisboa), segundo a agência finlandesa STT.

O navio, do qual Iljin assegurou ter servido no passado para o transporte de armas russas, contava com uma tripulação de 16 pessoas.

Num primeiro momento, não se soube se houve feridos nem o motivo do ataque, mas, segundo explicou numa conferência de imprensa Mikko Simola, comandante da Guarda Costeira da Finlândia, as autoridades finlandesas receberam informações antes das 09:00 hora local (07:00, em Lisboa) sobre um possível ataque ao barco russo, informou a STT.

A embarcação pertence à empresa russa Oboronlogistika, uma firma dependente do Ministério da Defesa russo, segundo a agência de notícias finlandesa.

O primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, indicou na sua conta na rede social X que "as autoridades finlandesas estão a gerir a situação", marcada por um incêndio no barco cujo "fumo se estende para as nossas áreas próximas".

Orpo também apontou que "a Ucrânia tem o direito de se defender contra o agressor", ao referir-se ao ataque contra o Sparta II.

O primeiro-ministro finlandês também afirmou, em alusão à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, que esse conflito "está a alargar-se às nossas zonas vizinhas".

Das Forças Armadas do país nórdico, Aki-Mauri Huhtinen, responsável pela comunicação, indicou que após o incidente, "não existem ameaças militares iminentes contra a Finlândia", segundo a STT.

"Os acontecimentos de hoje fazem parte de um desenvolvimento mais amplo no panorama de segurança", afirmou Huhtinen.

Anteriormente, as Forças Armadas finlandesas, que tinham suspenso temporariamente o tráfego aéreo e marítimo no Golfo da Finlândia por precaução, informaram os aliados do país nórdico sobre o ataque.

Além disso, ocorreu uma suposta violação do espaço aéreo da Finlândia por um helicóptero russo, um incidente ligado ao ataque contra o navio, informou o ministro da Defesa finlandês, Antti Häkkänen.

"Suspeita-se que um helicóptero russo tenha violado hoje o espaço aéreo da Finlândia. A suposta violação do espaço aéreo poderá estar relacionada com operações de resgate ou acompanhamento do navio de carga danificado no Golfo da Finlândia", escreveu Häkkänen na sua conta na rede social X.