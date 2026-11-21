O Porto do Funchal recebe este fim-de-semana três navios de cruzeiro, que transportam um total de 7.575 pessoas, entre passageiros e tripulantes, e vão pernoitar na cidade, revelou a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM).

O primeiro a chegar foi o Celebrity Infinity, este sábado, pelas 06h00, com 2.085 passageiros e 926 tripulantes. O navio, agenciado pela JFM Shipping, permanece no molhe da Pontinha até domingo, quando parte pelas 18h00 em direcção a Tânger, Marrocos.

A escala coincide com a chegada do Mein Schiff 7, prevista para domingo, às 05h45, proveniente de La Palma, nas Canárias. A bordo seguem 2.894 passageiros e 1.030 tripulantes. O navio também vai pernoitar no Funchal, partindo na segunda-feira, pelas 14h00, rumo a Santa Cruz de Tenerife.

O terceiro navio, Europa, chega domingo, por volta das 15h00, com 357 passageiros e 283 tripulantes. Está a realizar uma viagem de dez dias entre Málaga e Lisboa e deverá permanecer no porto até segunda-feira, quando parte às 17h00.

As três escalas são agenciadas pela JFM Shipping. No conjunto, representam a passagem de 7.575 pessoas pelo Porto do Funchal.

Entretanto, o Ventura, que tinha escala prevista para este sábado, não fará a visita à Madeira. O mau tempo na zona do Golfo da Biscaia obrigou a uma alteração do itinerário.