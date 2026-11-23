A ONU pediu hoje a realização de uma investigação após os ataques a dois navios, pelo menos um deles russo, no porto e ao largo da cidade líbia de Benghazi, apelando ao respeito pela soberania do país.

Os ataques não foram imediatamente reivindicados, mas ocorrem numa altura em que as forças ucranianas intensificaram os seus ataques de longo alcance contra a Rússia, muito para além das linhas da frente.

As autoridades do leste da Líbia anunciaram no domingo que um navio russo foi alvo de um ataque no porto de Benghazi e que, algumas horas mais tarde, uma segunda embarcação, cuja bandeira não foi especificada, foi também atacada ao largo da cidade.

O Ministério da Saúde da administração do leste da Líbia indicou que esta última embarcação, um navio mercante, foi "alvejada por drones marítimos carregados de explosivos ao largo de Benghazi".

A Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia apelou à "abertura imediata de uma investigação independente e transparente para apurar os factos e responsabilizar os autores", declarou a organização numa mensagem publicada na rede social X, manifestando a sua "profunda preocupação" com os ataques, sem apontar responsabilidades a qualquer país.

Bombardeada diariamente pela Rússia há quase cinco anos, a Ucrânia intensificou nos últimos meses os ataques de longo alcance contra o país vizinho, visando sobretudo infraestruturas energéticas que financiam o esforço de guerra russo.

No sábado, um cargueiro russo foi atacado por um drone ucraniano no mar Báltico. No início de março, um navio-tanque de gás natural liquefeito (GNL) russo afundou-se ao largo da costa líbia após um ataque que Moscovo atribuiu à Ucrânia.

Segundo um balanço atualizado na segunda-feira pelas autoridades ucranianas, pelo menos 12 pessoas morreram em ataques russos na região de Kiev.

Embora os meios de comunicação locais tenham inicialmente noticiado uma explosão num depósito de munições no porto de Benghazi, o Governo sediado na cidade indicou posteriormente, em comunicado, que os primeiros resultados da investigação mostravam que a explosão "ocorreu a bordo do navio [russo] atracado no porto" e que era "provável que tenha sido alvo de um ataque com drones".

Segundo a mesma fonte, o navio dirigia-se para a Rússia e tinha parado em Benghazi para se abastecer de combustível e provisões, no âmbito dos acordos de cooperação entre os dois países.

As autoridades do leste da Líbia garantiram que o porto de Benghazi, a base naval e os respetivos depósitos permaneciam intactos e que as atividades decorriam normalmente, depois de o incêndio ter sido controlado e a área considerada segura.

Foi aberta uma "investigação aprofundada", em coordenação com as autoridades russas, para determinar as circunstâncias do ataque, a sua origem e os responsáveis.

O Governo do leste afirmou que a Líbia "não é parte na guerra russo-ucraniana" nem em qualquer outro conflito armado fora das suas fronteiras.

Relativamente ao segundo ataque, o Ministério da Saúde informou que todos os tripulantes feridos estavam a receber tratamento, sem especificar o seu número. Segundo vários meios de comunicação social, tratar-se-á de um navio com bandeira de Malta.

O canal Alhadath noticiou posteriormente que as forças navais e aéreas intercetaram mais de 12 "drones marítimos carregados de explosivos" ao largo de Benghazi.

A Líbia continua a enfrentar instabilidade e divisões desde a queda de Muammar Gaddafi, em 2011.

Atualmente, o país é governado por dois executivos rivais: um liderado por Abdelhamid Dbeibah, sediado em Tripoli e reconhecido pela ONU, e outro instalado em Benghazi, sob a autoridade do clã do marechal Khalifa Haftar.

Num comunicado, o Governo sediado em Tripoli rejeitou igualmente qualquer tentativa de transformar a Líbia num "palco de conflitos internacionais e de acertos de contas entre potências estrangeiras".