O Grupo Parlamentar do PSD-Madeira destaca a continuidade da política de redução da carga fiscal sobre as empresas, com a descida da taxa geral de IRC para 12,6% em 2027, face aos 18% aplicáveis no Continente, representando um desagravamento fiscal de 51,4 milhões de euros.

O deputado Rafael Carvalho defende que esta medida permite às empresas dispor de maior capacidade financeira para investir, melhorar as condições de trabalho e aumentar os salários.

"Queremos uma economia regional em que compense investir, empreender e trabalhar", afirma o parlamentar, sublinhando que o Governo Regional continua a utilizar, até ao limite, os instrumentos de autonomia fiscal de que dispõe.

O social-democrata defende ainda que os trabalhadores devem beneficiar do crescimento das empresas, através da criação de melhores empregos e da valorização dos rendimentos.