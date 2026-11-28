Mitchell van der Gaag reconheceu o descontentamento dos adeptos do Marítimo após a derrota por 1-2 frente ao Nacional, em jogo da 12.ª jornada da I Liga, disputado esta noite, no Estádio do Marítimo, no Funchal.

Nacional vence Marítimo e deixa Mitchell van der Gaag com o lugar em risco O Nacional venceu o Marítimo, 2-1 jogo de abertura da 12.ª jornada da I Liga que teve lugar no Estádio do Marítimo. Song Min-Kyu, aos 35 minutos, e Markus Jensen, aos 51, marcaram os golos do triunfo da equipa alvinegra nos Barreiros. Pelo Marítimo marcou Bamba, aos 90+4. Este é o segundo triunfo consecutivo do Nacional no campeonato. O Marítimo, que terminou o jogo reduzido a dez elementos devido à expulsão de Romain Correia, somou a nona jornada consecutiva sem vencer. A derrota diante do Nacional deixa o treinador do Marítimo, Mitchell van der Gaag com o seu lugar risco,.

"Mesmo a perder por 2-0, a equipa continuou a lutar e nunca desistiu. Criámos oportunidades para marcar o golo mais cedo, pelo menos o 2-1, para acreditarmos mais. Jogando com 10, a equipa não desistiu, lutou até o fim, marcámos um golo através do Bamba e, no último lance do jogo, teve uma grande oportunidade para fazer o golo do empate", afirmou o treinador.

Sobre a reacção dos adeptos no final da partida, Van der Gaag disse compreender o sentimento.

Se fosse adepto, também sentiria isso, é perfeitamente normal. Mas, também devo reconhecer que ajudaram e apoiaram a equipa ao longo dos 90 minutos, isso é um bom sinal

"Mais uma vez, percebo que os adeptos não estejam contentes depois do jogo, também ando há muitos anos no futebol. Também sei que este jogo contra o Nacional é muito importante, por ser um dérbi, ainda mais neste momento no campeonato", acrescentou.