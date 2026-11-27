Há ruas no Funchal onde os automóveis poderão ter de perder a prioridade, outras onde os passeios e a faixa de rodagem poderão passar a estar à mesma cota e outras ainda onde não se deveria circular a mais de 30 quilómetros por hora.

Estas são algumas das soluções defendidas por Paula Teles, engenheira e CEO da MPT – Mobilidade e Planeamento do Território, à margem da apresentação do Plano Estratégico para as Acessibilidades e Qualidade do Espaço Público do Funchal, que decorreu esta manhã, na Sala da Assembleia Municipal.

Sem identificar as artérias que poderão necessitar de intervenção, a especialista afirmou que a configuração de algumas ruas do centro histórico obrigam a repensar a circulação, de forma a privilegiar partilha do espaço público em detrimento da proibição do trânsito automóvel.

Se a rua é muito estreita e se o peão não passa, ou se o peão pode ser quase atropelado por um automóvel, ela tem de ser repensada (...) Eu até diria que há ruas aqui, na vossa cidade, onde não se deveria circular a mais de 30 quilómetros por hora Paula Teles, engenheira civil

Paula Teles apontou as zonas de coexistência como uma alternativa que permite a todos circular na mesma rua, mas com uma diferença, em que " carro não tem prioridade". Na sua perspectiva, esta solução poderá também desencorajar os automobilistas de utilizarem determinadas artérias como simples vias de atravessamento.

Nesse sentido, o trabalho que está em desenvolvimento contempla uma "radiografia física" do território, com a identificação dos chamados 'pontos negros' da acessibilidade, avaliando a existência e o estado dos passeios, as características dos pavimentos, as rampas, a iluminação pública, a arborização, as paragens de autocarro e o mobiliário urbano.

A criação de corredores pedonais livres de obstáculos é uma das prioridades apontadas pela engenheira, que admite que só esse trabalho poderá demorar "40 ou 50 anos".

"Tem de haver uma estratégia e uma atitude política corajosa", sublinha.

A especialista considerou ainda que a melhoria das acessibilidades não tem de implicar a descaracterização do património da cidade e defendeu, por exemplo, a preservação da tradicional calçada madeirense, conjugando-a com percursos mais confortáveis.

Questionada também sobre a criação de novas ciclovias no Funchal, Paula Teles defendeu uma avaliação caso a caso, alertando para o risco de se investir em infra-estruturas que acabem por não ser utilizadas. "Essas coisas não devem ser feitas avulso, têm de ser planeadas", vincou, acrescentando que mais do que multiplicar as vias exclusivas para bicicletas, "é fundamental promover uma mudança de comportamentos", nomeadamente através da redução da velocidade de circulação automóvel.