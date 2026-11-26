O treinador do Nacional, João Henriques, não tem dúvidas que o jogo de amanhã com o Marítimo – 20h15, no Estádio do Marítimo - não é um jogo igual a outros do campeonato. Afinal, um dérbi é sempre um dérbi.

“Sim, é um jogo especial. Eu acho que o que vamos dizer, para não criar ansiedade desnecessária, é que estão em disputa três pontos, como sempre, mas o que é um facto é que é um jogo diferente, é um jogo especial, porque os adeptos vivem este jogo de forma diferente, os clubes vivem este jogo de forma diferente, e, como tal, os nossos jogadores também o sentem, sentem essa mesma atmosfera, uma atmosfera que tem que ser boa, porque os dérbis têm de ser vistos dessa forma, com a rivalidade pura daquilo que é um jogo de futebol, duas equipas a querem vencer, próximas, mesmo no espaço praticamente, mas isso é de salutar o futebol, é a emoção. O futebol divide-se destes bons momentos, destas boas atmosferas.”

Tendo passado pelo Marítimo e agora sendo treinador do Nacional, João Henriques não espera qualquer hostilidade por parte dos sócios e adeptos verde-rubros no jogo de amanhã.

“Espero ser recebido muito bem, porque eu sempre tratei as pessoas do Maritimo com imenso respeito. Sempre me trataram bem, adeptos e estrutura da altura. Portanto, não vejo razão pela qual possa ser maltratado. Obviamente, eu sou do outro lado, e dentro da rivalidade natural. Eu sei, estou no futebol há muitos anos, e sabemos que, obviamente, não vou ser recebido com força. Não é isso que é expectável de ser recebido com respeito, como eu vou encarar também este jogo com todo o respeito às pessoas.”