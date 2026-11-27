Dezoito novos bombeiros especialistas, que reforçam cinco associações humanitárias de bombeiros da Região Autónoma da Madeira, assinaram contrato hoje, no Serviço Regional de Protecção Civil. A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, este presente no evento.

Uma nota deste departamento do Governo Regional descreve que este reforço, que corresponde a um investimento anual de 913.484 euros, numa parceria com os municípios, ""não substitui os bombeiros profissionais, complementando o dispositivo ao integrar, com maior rapidez, operacionais da sociedade civil com formação direccionada de três meses, incluindo tripulante de ambulância de socorro". A iniciativa responde a necessidades na emergência pré-hospitalar, que representa mais de 90% da casuística, e nas comunicações. “Na emergência pré-hospitalar, cada minuto conta. A rapidez de intervenção, o conhecimento técnico e a capacidade de decisão podem fazer a diferença entre a vida e a morte”, destacou Micaela Freitas, sublinhando ainda a importância de comunicações fiáveis face à geografia da Região.

Em Janeiro de 2027 vai abrir um novo concurso, com divulgação reforçada na Calheta, São Vicente e Porto Moniz, em articulação com as associações, autarquias e Instituto de Emprego.