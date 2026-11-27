Reforço de 18 bombeiros especialistas para cinco corporações da Madeira
Dezoito novos bombeiros especialistas, que reforçam cinco associações humanitárias de bombeiros da Região Autónoma da Madeira, assinaram contrato hoje, no Serviço Regional de Protecção Civil. A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, este presente no evento.
Uma nota deste departamento do Governo Regional descreve que este reforço, que corresponde a um investimento anual de 913.484 euros, numa parceria com os municípios, ""não substitui os bombeiros profissionais, complementando o dispositivo ao integrar, com maior rapidez, operacionais da sociedade civil com formação direccionada de três meses, incluindo tripulante de ambulância de socorro". A iniciativa responde a necessidades na emergência pré-hospitalar, que representa mais de 90% da casuística, e nas comunicações. “Na emergência pré-hospitalar, cada minuto conta. A rapidez de intervenção, o conhecimento técnico e a capacidade de decisão podem fazer a diferença entre a vida e a morte”, destacou Micaela Freitas, sublinhando ainda a importância de comunicações fiáveis face à geografia da Região.
Em Janeiro de 2027 vai abrir um novo concurso, com divulgação reforçada na Calheta, São Vicente e Porto Moniz, em articulação com as associações, autarquias e Instituto de Emprego.