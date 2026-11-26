A atriz Angelina Jolie e o ator Brad Pitt confirmaram hoje o fim das suas disputas judiciais, com um acordo relativo à propriedade de uma vinícola em França, uma década após ter-se iniciado o processo de divórcio.

Num comunicado conjunto divulgado hoje, os atores norte-americanos anunciaram um acordo extrajudicial relativo a uma disputa que foi além das questões comerciais, após um documento judicial apresentado por Jolie revelar alegações de abuso contra Pitt.

"Chegamos a um acordo extrajudicial, visando o melhor interesse da nossa família, e não faremos mais comentários sobre o assunto", refere a nota, fornecida pelos advogados de Pitt, de 62 anos, e de Jolie, de 51.

Após pedir o divórcio em 2016, citando a "saúde da família", Angelina Jolie recorreu a juízes privados, prática cada vez mais comum em divórcios de celebridades, o que manteve os detalhes do processo sob sigilo, mesmo após a sua conclusão, no final de 2024.

A ação judicial referente à vinícola em França expôs detalhes do conflito, com Pitt a processar Jolie em 2022, por entender que a atriz não cumpriu um acordo que estabelecia que ele iria comprar a parte dela no Château Miraval,

Em 2022, Pitt processou Jolie, alegando que ela havia descumprido um acordo segundo o qual ele compraria a parte dela no Château Miraval, vinícola no sudeste de França que pertencia a ambos.

A atriz vendeu a sua parte ao grupo vinícola Tenute del Mondo, com Pitt a classificar a atitude como "vingativa" e "ilegal" e a afirmar que a decisão não deveria ter sido tomada sem o seu consentimento.

Os relatos sobre o suposto abuso ocorrido durante um voo privado só se tornaram públicos quando Jolie apresentou uma contestação no âmbito da disputa judicial.

Segundo Angelina Jolie e os respetivos advogados, Pitt exigiu-lhe que assinasse um acordo de confidencialidade abrangente, o que consideraram uma tentativa de encobrir os abusos cometidos contra ela e os filhos.

O FBI e serviços de proteção infantil norte-americanos investigaram a conduta de Pitt durante o voo, concentrando-se, em especial, no tratamento dispensado ao filho mais velho do casal, Maddox.

No final de 2016, o FBI emitiu um comunicado a informar que não iria prosseguir as investigações, com o Ministério Público norte-americano a decidir não apresentar qualquer acusação.

Um relatório do FBI, com diversos trechos censurados e obtido pela Associated Press em 2022, indica que um agente apresentou aos promotores uma declaração de causa provável contra Pitt, antes de "ficar decidido, por todas as partes, que não seriam apresentadas acusações criminais".

O documento menciona que Jolie estava "em conflito pessoal" quanto a apoiar as acusações e, num documento judicial posterior, declarou ter optado por não seguir adiante com o processo, visando o bem-estar da família.

Os seis filhos já são adultos de Brad Pitt e Angelina Jolie já são adultos, após os mais novos, os gémeos Knox e Vivienne, terem completado 18 anos em julho.

Pitt e Jolie começaram a namorar em 2004, após interpretarem um casal de assassinos a soldo no filme "Mr. & Mrs. Smith".