O dérbi entre Marítimo e Nacional é o principal destaque da agenda desta sexta-feira, com as duas equipas madeirenses a reencontrarem-se no principal escalão do futebol português, num encontro que abre a 12.ª jornada da I Liga. A partida está marcada para as 20h15, no Estádio do Marítimo, com transmissão na Sport TV 1.

O Marítimo, orientado por Mitchell van der Gaag, apresenta Fran Vieites, Paulo Henrique, Gabor Szalai, Romain Correia, Igor Julião, Raphael Guzzo, Danilovic, Martín Tejón, Adrian Butzke, Maxime Dominguez e Simo Bouzaidi no onze inicial. Do lado do Nacional, João Henriques aposta em Renato Marin, Markus Jensen, Francisco Gonçalves, Zé Vítor, Kokolo, Matheus Dias, Labidi, Daniel Júnior, Song Min Kyu, Njoya Abdel e Miguel Baeza.

Os verde-rubros chegam ao encontro no 15.º lugar, com oito pontos, e sem vencer há oito jornadas. O treinador neerlandês garante sentir a equipa motivada e considera que o dérbi poderá representar um momento de viragem no campeonato.

Treinador do Marítimo sente "equipa motivada" para enfrentar Nacional O treinador Mitchell van der Gaag disse hoje que sente a equipa do Marítimo "motivada" para o dérbi madeirense frente ao Nacional, no jogo de abertura da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Do outro lado, o Nacional ocupa a 13.ª posição, com dez pontos, e soma duas vitórias nas últimas três jornadas.

João Henriques, que já orientou o Marítimo, considera que este é "um jogo especial e diferente", pela forma como é vivido pelos adeptos, pelos clubes e pelos jogadores. O técnico espera ser recebido com respeito no Estádio do Marítimo.

João Henriques vê o dérbi como “um jogo especial e diferente” O treinador do Nacional, João Henriques, não tem dúvidas que o jogo de amanhã com o Marítimo – 20h15, no Estádio do Marítimo - não é um jogo igual a outros do campeonato. Afinal, um dérbi é sempre um dérbi.

Antes do jogo, a agenda de hoje inclui a inauguração da primeira loja do Continente na Madeira, com Wells e Note!, apresentada como uma loja inclusiva.

A iniciativa está marcada para as 10h00, no estabelecimento de São Martinho, e será presidida pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido. O programa inclui ainda o momento "Café com Inclusão".

Continente estreia conceito de loja inclusiva na Madeira O Continente estreia, esta sexta-feira, o conceito de loja inclusiva na Madeira, que abrange também os espaços Wells e Note!. A iniciativa contempla a implementação de medidas que promovem o conforto sensorial, a autonomia e uma experiência de compra mais tranquila e acessível.

Ainda esta sexta-feira, o Serviço Regional de Protecção Civil associa-se ao exercício ‘Apagão Digital 26’, que vai simular, durante três horas (a partir das 09h00), uma degradação progressiva das comunicações de emergência até ao apagão digital total, na sede daquela entidade.

'Apagão Digital 26' vai chegar também à Madeira O Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira associa-se ao exercício ‘Apagão Digital 26’, que decorre esta sexta-feira, 27 de Novembro, no Campus de Azurém, em Guimarães, e encerra o 4.º SIRESP Bootcamp - Região Norte. Os Açores também serão abrangidos, através de um aviso de rádio à população, o que dá ao teste um âmbito nacional.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

10h00 A Câmara Municipal do Funchal apresenta o Plano Estratégico para as Acessibilidades e Qualidade do Espaço Público, na sala da Assembleia Municipal.

09h00 O JPP promove uma iniciativa com Basílio Santos, no Mercado Abastecedor dos Prazeres, na Calheta.

11h30 O Representante da República recebe o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, no Palácio de São Lourenço.

15h00 A presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, preside à sessão do projeto-piloto do Parlamento Sénior, uma iniciativa em parceria com a Casa de Saúde Câmara Pestana.

16h00 Deliberação electrónica da 3ª Comissão Especializada Permanente de Ambiente, Clima e Recursos Naturais.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

17h30 Inauguração da exposição 'Camacha – 350 anos de Freguesia', na Casa do Povo da Camacha.

18h00 às 22h00 Prossegue a 14.ª edição de 'A Essência do Vinho', na Sala Funchal do Hotel Pestana Casino Park.

18h30 Inauguração da segunda exposição da terceira edição da Open Call Jovens Talentos FCZ – Artes Visuais, intitulada 'Ainda aí? Sempre aqui!', no Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecília Zino.

DESPORTO

19h00 Cerimónia de entrega de prémios da época desportiva 2025/2026 da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

EFEMÉRIDES

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Principais acontecimentos registados no dia 27 de novembro. Dia Mundial do Fado e Dia Mundial Sem Compras:

1199 - D. Sancho I, conhecido como "Sancho, O Povoador" funda a cidade da Guarda

1492 - Cristóvão Colombo chega a Cuba.

1701 - Nasce o astrónomo sueco Anders Celsius, criador da escala de temperatura em graus centígrados (Celsius).

1841 - É criado o Real Conservatório de Música do Rio de Janeiro.

1895 - É lavrado, num notário de Paris e depositado num banco em Estocolmo, o testamento de Alfredo Nobel, que instituiu os prémios com o seu nome. A primeira edição decorrerá em 1901.

- Morre, com 71 anos, Alexandre Dumas, filho do escritor francês.

1919 - Mahatma Gandhi lança a campanha nacionalista na Índia.

1940 - II Guerra Mundial. A Alemanha anexa a província francesa de Lorena.

1953 - Morre, com 65 anos, o dramaturgo norte-americano Eugene Gladstone O'Neill, autor de "Jornada para a Noite". Prémio Nobel da Literatura em 1936.

1955 -- Morre, com 65 anos, o compositor e musicólogo Luís de Freitas Branco, autor de "Vathek" e "Paraísos Artificiais".

1961 - É criado o Comité de Descolonização das Nações Unidas (ONU), que tem, entre os seus principais "dossiers", a política colonialista do Governo de Salazar, a escalada da guerra em Angola e a iminência de conflito em Moçambique e na Guiné-Bissau.

1974 - É publicado o regime constitucional provisório de Angola - Lei n.º 11/74, emitida pelo Conselho de Estado e publicado no Diário do Governo nº. 276/1974.

1975 - Controlada a sublevação militar do dia 25, o general Ramalho Eanes é nomeado Chefe de Estado-Maior do Exército. Os generais Carlos Fabião e Otelo Saraiva de Carvalho são destituídos, respetivamente, de Chefe de Estado-Maior do Exército e do Comando Operacional do Continente.

- O VI Governo provisório devolve a Rádio Renascença à Igreja Católica.

1986 - O conselho de ministros do Governo de Aníbal Cavaco Silva decide extinguir o papel selado, introduzido em Portugal em 24 de dezembro de 1660 e abolido já por duas vezes: em abril de 1668 e janeiro de 1804.

- O Governo extingue, pela segunda vez, a Agência Noticiosa Portuguesa (ANOP), prevendo a criação da LUSA, que entrará em funcionamento em janeiro de 1987.

1990 - John Major é eleito líder do Partido Conservador britânico.

1991 - A escritora portuguesa Natália Correia recebe a Ordem da Liberdade, atribuída pelo Presidente da República, Mário Soares.

1992 - Publica-se, pela última vez, o semanário "O Jornal", fundado em 1975 por um grupo de 14 jornalistas. Com uma tiragem superior a 80 mil exemplares, no início dos anos 80, chegou a ser o mais lido no país. No seu lugar viria a surgir a revista Visão.

1994 -- Morre, com 87 anos, o maestro e compositor português Fernando Lopes Graça, um dos mais importantes nomes da música portuguesa do século XX.

1999 - Os Unionistas do Ulster aprovam a formação de um Governo de coligação com os Católicos.

2000 - A Jugoslávia é reincorporada na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), após oito anos de ausência.

2001 - Morre, com 93 anos, Margot Schmidt Dias, pianista de formação alemã, pioneira da antropologia em Portugal.

2002 - O ex-líder da milícia pró-integracionista timorense, Eurico Guterres, é condenado, em Jacarta, a dez anos de prisão por abusos de direitos humanos cometidos em Timor-Leste em 1999.

2003 - Sentença do caso Moderna. José Braga Gonçalves, condenado a 10 anos e seis meses de prisão pelos crimes de administração danosa, corrupção ativa, falsificação de documentos e apropriação ilegítima, por cúmulo jurídico, recebe a maior pena.

2004 -- No XVII Congresso do PCP no Complexo Municipal de Desportos de Almada, o Comité Central é eleito pela primeira vez por voto secreto.

- O Parlamento da Ucrânia declara inválida a votação na segunda volta das presidenciais e retira a sua confiança à Comissão Eleitoral Central.

- Domingos Oliveira e Paulo Pereira, de Moreira de Cónegos, são os primeiros contemplados portugueses do primeiro prémio do Euromilhões. Recebem 44 milhões de Euros.

2006 - Rafael Correa, 43 anos, candidato nacionalista de esquerda anti-norte-americano, vence a segunda volta das eleições presidenciais no Equador.

- A Índia anuncia ter intercetado com êxito um míssil terra-terra Prithvi-II na baía de Bengala, no quadro dos seus esforços para se dotar de um sistema de defesa anti-míssil.

- Morre, com 60 anos, Rui Pereira, médico, resistente antifascista, figura emblemática do movimento estudantil dos anos 60, fundador dos Comités de Luta Anticoloniais.

2008 - O escritor espanhol Juan Marsé, obtém o Prémio Cervantes, o Nobel das Letras espanholas.

- O Governo aprova o diploma que fixa o Salário Mínimo Nacional para 2009 em 450 euros mensais, dando cumprimento ao acordo estabelecido na concertação social há dois anos.

- O Tribunal de Westminster ordena a extradição, para Portugal, do antigo presidente do Benfica João Vale e Azevedo.

2009 - O Parlamento aprova o adiamento por um ano do Código Contributivo da Segurança Social e a suspensão do Pagamento Especial por Conta. A passagem das propostas da oposição constitui o primeiro revés político do Governo de José Sócrates.

- Morre, com 91 anos, Jacques Baratier, realizador francês, premiado em Cannes em 1958 com o filme "Goha".

2011 - A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) anuncia que o Fado é Património Imaterial da Humanidade.

- Morre, com 59 anos, Ana Maria, que se apresentava como "fadista negra".

- Morre, com 84 anos, Ken Russell, realizador britânico autor de vários filmes sobre compositores de música erudita, como "The Music Lovers", em 1970, sobre Tchaikowsky, e, "Lisztomania" e "Tommy", em 1975.

- Morre, com 57 anos, José Tibúrcio, um dos fundadores da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda-Renovada.

2012 - Os ministros das Finanças da zona euro e o Fundo Monetário Internacional alcançam um acordo sobre a redução da dívida grega, que abre a porta ao desbloqueamento da ajuda financeira à Grécia.

- Início dos motins em Siliana (sudoeste de Tunes), Tunísia, que se prolongam até 01 de dezembro e causam 300 feridos. Greves e manifestações, por vezes violentas, afetam a indústria, os serviços públicos, os transportes e o comércio.

- Morre, com 58 anos, Erik Izraelewicz, jornalista e diretor do jornal francês Le Monde.

2013 - O Senado italiano decide retirar o lugar de senador ao ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, depois de ter sido condenado a quatro anos de prisão por fraude fiscal.

2014 - Greve geral e manifestações dos setores público e privado em Atenas e Salónica, as principais cidades gregas, contra a continuação da austeridade na Grécia.

- O cante alentejano, canto coletivo, sem instrumentos e que junta música e poesia, é classificado como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

- Morre, com 88 anos, Sousa Veloso, engenheiro agrónomo apresentador do programa TV Rural, que durante três décadas deu notícias na RTP sobre a agricultura em Portugal.

- Morre, com 94 anos, a escritora britânica Phyllis Dorothy James, conhecida como P.D. James, uma das mais reconhecidas autoras de ficção policial do século XX.

2015 - O parlamento aprova o fim dos exames do 4.º ano de escolaridade, com os votos favoráveis do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda, do PEV e do PAN.

2016 - A Argentina conquista, pela primeira vez na história, a Taça Davis em ténis, ao derrotar, em Zagreb, a Croácia, por 3-2, graças ao triunfo de Federico Delbonis sobre Ivo Karlovic no último encontro da final, em Zagreb, Croácia.

- O alemão Nico Rosberg (Mercedes) conquista pela primeira vez o título do Mundial de Fórmula 1, ao concluir o Grande Prémio de Abu Dhabi na segunda posição, atrás do britânico e companheiro de equipa Lewis Hamilton.

- Morre, com 90 anos, Mark Evgenievich Taimanov, russo considerado um dos melhores jogadores de xadrez entre 1950 e 1970 e uma das maiores figuras da história da modalidade.

2017 - O Orçamento do Estado para 2018 é aprovado em votação final global na Assembleia da República, com os votos a favor do PS, BE, PCP, PEV e PAN e contra do PSD e do CDS-PP.

- A Direção-geral da Saúde declara o fim do surto de 'legionella' no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, que provocou pelo menos 56 casos de infeção, cinco dos quais mortais.

2019 - O Parlamento Europeu aprova, em Estrasburgo, o colégio da nova Comissão Europeia liderado por Ursula Von der Leyen, que inicia funções no dia 01 de dezembro.

- A pena imposta contra o antigo Presidente brasileiro, Lula da Silva, num processo da operação Lava Jato, é aumentada de 12 anos e 11 meses de prisão para cerca de 17 anos de cadeia.

2021 - O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, conquista pela segunda vez consecutiva a Taça Libertadores de futebol, ao bater na final o Flamengo, por 2-1, após prolongamento.

- Morre, com 61 anos, Almudena Grandes, escritora espanhola, vencedora do Prémio Nacional de Ficção em 2018.

- Morre, com 90 anos, Francisco Leonel Rodrigues Lobo, militante do PCP, primeiro presidente eleito da Câmara de Setúbal após a revolução de Abril, entre 1979 e 1985.

2023 - Morre, com 87 anos, Jorge Araújo, antigo dirigente comunista.

2024 - O Parlamento Europeu aprova a composição da próxima Comissão Europeia de Ursula von der Leyen, com 370 votos favoráveis, 282 contra e 36 abstenções.

- Entra em vigor um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hezbollah, com mediação de França e Estados Unidos, que prevê a retirada das tropas israelitas e das milícias do Hezbollah no sul do Líbano. As autoridades libanesas registam quase quatro mil mortos e perto de 1,4 milhões de deslocados até ao anúncio da trégua. Do lado israelita, são contabilizadas as mortes de 82 soldados e 47 civis.

2025 - O general Horta Inta-A é empossado Presidente de transição da Guiné-Bissau, numa cerimónia no Estado-Maior General das Forças Armadas guineense.

- Portugal conquista o título mundial de futebol de sub-17, pela primeira vez, ao vencer a Áustria, por 1-0, em Doha, Catar.

- Morre, com 66 anos, Almeno Gonçalves, ator e encenador, com vasto currículo na televisão, teatro e cinema.

PENSAMENTO DO DIA

Passam tragicamente na vida os que não encontram satisfação na mentira burguesa das convenções sociais Luís de Freitas Branco (1890-1955), compositor português

Este é o tricentésimo trigésimo segundo dia do ano. Faltam 34 dias para o termo de 2026.