O treinador Mitchell van der Gaag disse hoje que sente a equipa do Marítimo "motivada" para o dérbi madeirense frente ao Nacional, no jogo de abertura da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Se o grupo não estava motivado para fazer este jogo, então é porque estávamos na profissão errada. A equipa ganhou a confiança depois da partida contra o Desportivo de Chaves [para a Taça de Portugal]. [...] Senti durante a semana que a equipa está bem viva e que quer muito jogar este jogo", afirmou o técnico neerlandês na antevisão ao encontro de sexta-feira, a ter lugar no Estádio do Marítimo, no Funchal, a partir das 20:15.

O conjunto maritimista não vence para a I Liga há oito jornadas, desde o dia 16 de agosto, no triunfo, por 2-1, frente ao Famalicão, relativo à segunda ronda.

Mitchell van der Gaag considera que essa estatística "não diz muita coisa", pois um "dérbi é sempre diferente", acrescentado que este "pode ser um momento de viragem" para o 'leão do Almirante Reis' no campeonato.

Sobre o Nacional, agora orientado por João Henriques e que vive o melhor momento na temporada, com duas vitórias nas últimas três jornadas, Mitchell Van der Gaag admite que é uma "equipa confiante" nesta fase.

Contudo, o treinador recordou que há muitos outros fatores a considerar na preparação da partida, nomeadamente a "parte mental", a "arbitragem" e como os jogadores de ambas as equipas vão "lidar com os adeptos" num jogo que se prevê com casa cheia.

Antigo jogador do Marítimo, entre 2001 e 2006, e na segunda passagem como técnico do clube, que orientou pela primeira vez entre 2009 e 2010, Mitchell também já sabe muito bem o que significam estes dérbis, "extremamente importantes para os adeptos" de Marítimo e Nacional.

"Já reparei, quando estou no Funchal, que toda a gente fala sobre o dérbi, é importante para todas as pessoas. Hoje de manhã treinámos em Santo António e a claque esteve lá também, mais uma vez, para mostrar que o jogo é mesmo importante", notou.

Após falhar a partida frente ao Desportivo de Chaves, para a Taça de Portugal, Paulo Henrique recuperou de problemas musculares e deverá entrar diretamente no 'onze', ao contrário de Rafael Fernandes e Yellu Santiago, ambos ainda lesionados

O Marítimo, 15.º classificado, com oito pontos (e menos um jogo), recebe o Nacional, 13.º, com 10, na sexta-feira, a partir das 20:15, no Estádio do Marítimo, no Funchal, sob arbitragem de Miguel Fonseca, da associação do Porto.