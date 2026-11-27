O deputado do JPP à Assembleia da República, Filipe Sousa, apresentou um projecto de lei que estabelece a composição do cabaz alimentar essencial a beneficiar da isenção de IVA entre 1 de Janeiro e 31 de Março de 2027, em todo o território nacional, incluindo a Madeira e os Açores.

A iniciativa surge na sequência da aprovação da medida no âmbito do Orçamento do Estado para 2027 e da posição assumida pelo Governo de não proceder à definição dos produtos abrangidos.

“Os portugueses não têm de pagar a factura dos desentendimentos entre o Governo e a Assembleia da República”, sustenta Filipe Sousa, propondo que seja o próprio Parlamento a legislar sobre a composição do cabaz, dispensando regulamentação posterior pelo Executivo.

O JPP recupera a lista de produtos que beneficiaram da isenção em 2023, incluindo pão, arroz, massas, batatas, frutas, legumes, carne, peixe, leite, ovos e azeite.

Para garantir que a redução do imposto se reflecte integralmente nos preços pagos pelos consumidores, o partido propõe a monitorização semanal dos preços pela ASAE e pelos serviços competentes das regiões autónomas, tendo como referência os valores praticados nos 30 dias anteriores à entrada em vigor da medida.

A iniciativa prevê igualmente a fiscalização dos custos de aquisição e das margens comerciais, a publicação mensal dos resultados e a aplicação de coimas em caso de incumprimento.

O JPP estima que a isenção de IVA durante três meses represente uma perda de receita fiscal de aproximadamente 124 milhões de euros, valor que considera justificado pelas dificuldades económicas das famílias, particularmente nas regiões autónomas, onde os custos da insularidade agravam os preços dos bens essenciais.

Filipe Sousa apela aos restantes partidos para que viabilizem a iniciativa.