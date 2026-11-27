O Conselho Geral Independente (CGI) da RTP, no âmbito da aprovação de espetáculos tauromáquicos pelo parlamento, considerou hoje indispensável o cumprimento da legislação e que é essencial que a ERC se pronuncie sobre a matéria.

O órgão recorda ainda, em comunicado, que "as Linhas de Orientação Estratégica para 2027-2029, definidas pelo CGI, afirmam o pluralismo e a diversidade cultural como princípios do serviço público" e "incluem a promoção do bem-estar animal como dimensão de responsabilidade social e ética, a compatibilizar com o pluralismo".

Em 19 de novembro, o parlamento confirmou a aprovação da proposta do Chega para assegurar que a RTP transmita espetáculos tauromáquicos, no âmbito do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), apesar do PS ter mudado o voto de abstenção para contra e após um debate aceso entre os deputados.

As obrigações de serviço público "devem ser cumpridas com respeito pela liberdade de programação e pelas responsabilidades editoriais próprias da RTP" e cabe à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), "enquanto regulador independente, zelar pela independência dos órgãos de comunicação social, fiscalizar o cumprimento da legislação aplicável e verificar a boa execução do contrato de concessão", refere.

O CGI "considera essencial que a ERC se pronuncie, no âmbito das suas competências, sobre o enquadramento desta matéria e a salvaguarda da independência editorial e da liberdade de programação".

O órgão responsável por fiscalizar a gestão da administração da RTP refere que, "com pleno respeito pelas competências da Assembleia da República, "considera indispensável o cumprimento integral da Constituição, da legislação em vigor e do Contrato de Concessão do Serviço Público de Media".

Este cumprimento "abrange as garantias de independência editorial e de liberdade de programação, que constituem elementos essenciais do regime do serviço público de media", acrescenta o CGI, indicando os artigos da lei.

O artigo 38.º, n.º 6, da Constituição protege a independência do serviço público perante o Governo, a Administração e os demais poderes públicos e o artigo 26.º da Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido (LTSAP) protege a liberdade de programação e proíbe que a Administração Pública e os órgãos de soberania determinem a emissão ou a não emissão de programas, ressalvadas as exceções nele previstas.

Por sua vez, a "Carta de Princípios que integra o contrato de concessão reafirma estes deveres de independência".

O CGI "continuará a acompanhar esta matéria no âmbito das suas atribuições, exigindo o respeito pelas garantias de independência da RTP e pelo quadro legal e contratual aplicável".

Cerca das 19:27, a "petição pela não transmissão obrigatória de touradas na RTP" contava com 88.149 assinaturas e a relativa ao "regresso das touradas à RTP em 2027" registava 3.621.

Com mais de 80 mil peticionários, o tema garante o direito a debate parlamentar.

Em 23 de novembro, em resposta à Lusa, fonte oficial da ERC disse entender que a decisão de transmitir espetáculos tauromáquicos é enquadrável no exercício da liberdade editorial e de programação da RTP e iria acompanhar o processo legislativo em curso.