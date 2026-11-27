Marítimo e Nacional defrontam-se hoje em dérbi insular da I Liga portuguesa de futebol, numa 12.ª jornada em que o ponto alto será o clássico FC Porto-Sporting, agendado para domingo.

A I Liga, que regressa após a paragem para as seleções e a eliminatória da Taça de Portugal, abre a ronda com o dérbi nos Barreiros, casa do Marítimo, num jogo entre duas equipas muito próximas na classificação.

O Marítimo, que tem menos um jogo, em atraso da 11.ª jornada, está em 15.º lugar, com oito pontos, enquanto o Nacional, que não vence nos Barreiros desde 2012 (quatro derrotas e cinco empates), é 13.º, com 10.

Os 'verde-rubros', esta época de regresso à I Liga, atravessam, porém, uma fase menos boa e não vencem há quatro jogos, dois deles no campeonato, e o Nacional tem o 'oxigénio' de ter triunfado em dois dos últimos três jogos, depois de uma série muito negativa.

A 12.ª jornada, que se estenderá até segunda-feira, quando se jogam o Casa Pia-Sporting de Braga e o Benfica-Famalicão, tem o grande momento agendado para domingo, com o clássico entre o FC Porto e o Sporting.

Os 'dragões' lideram o campeonato com 33 pontos, mais nove do que o Sporting, terceiro classificado e proibido de perder pontos nesta visita de risco ao Estádio do Dragão.

Programa da 12.ª jornada:

- Sexta-feira, 27 nov:

Marítimo - Nacional, 20:15.

- Sábado, 28 nov:

Arouca - Rio Ave, 15:30.

Moreirense - Santa Clara, 15:30.

Académico de Viseu - Alverca, 18:00.

Vitória de Guimarães - Estrela da Amadora, 20:30.

- Domingo, 29 nov:

Gil Vicente - Estoril Praia, 18:00.

FC Porto - Sporting, 20:30.

- Segunda-feira, 30 nov:

Benfica - Famalicão, 20:15.

Casa Pia - Sporting de Braga, 20:15.