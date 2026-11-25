O dérbi lisboeta entre Benfica e Sporting, no Estádio da Luz, referente à 16.ª jornada da I Liga, foi agendado para 29 de dezembro, às 20:45, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

A jornada arranca em 27 de dezembro, com o Santa Clara-Estrela da Amadora, e prossegue no dia seguinte, com a receção do FC Porto ao Nacional, às 20:45, e a deslocação do Sporting de Braga ao terreno do Marítimo.

O Benfica-Sporting encerra o programa de jogos de 29 de dezembro e constitui o principal destaque da ronda, que termina em 03 de janeiro de 2027, com os encontros Moreirense-Académico de Viseu e Vitória de Guimarães-Rio Ave, antes da 'final four' da Taça da Liga, que decorrerá entre 05 e 09 de janeiro, no Estádio Municipal de Leiria.

As meias-finais da Taça da Liga vão opor o FC Porto ao Benfica, em 05 de janeiro, e o Sporting ao Sporting de Braga, no dia seguinte.

A LPFP, que divulgou os horários até à 18.ª jornada, agendou também o duelo entre Sporting de Braga e FC Porto para 10 de janeiro, às 20:30, embora com a indicação de que a partida está "sujeita a alteração", naquele que é o principal destaque da 17.ª ronda.