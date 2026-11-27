Van der Gaag e João Henriques apresentam novidades nas equipas iniciais
Já são conhecidas as equipas iniciais de Marítimo e Nacional, dérbi madeirense que abre a 12.ª jornada da I Liga e que tem início marcado para as 20h15, no Estádio do Marítimo.
Mitchell van der Gaag, treinador da equipa verde-rubra, efectuou duas mexidas no onze tendo em comparação a jornada anterior com o Santa Clara. São titulares Danilovic e Simo em detrimento de Rafael Fernandes e Bassouanina,.
Eis a equipa inicial do Marítimo:
Fran Vieites, Igor Julião, Romain Correia, Szalai, Paulo Henrique, Rodrigo Andrade, Danilovic Raphael Guzzo, Martín Téjon, Simo e Butzke
No Nacional, o treinador João Henriques faz apenas uma mexida em comparação com o onze que começou diante do Académico de Viseu. Pablo Ruan é titular em vez de Gavriel.
Eis, então, a equipa inicial do Nacional
Renato Marín, Markus Jensen, Francisco Gonçalves, Zé Vítor, Kokolo, Matheus Dias, Miguel Baeza, Labidi, Pablo Ruan, Njoya Abdel e Song Min-Kyu
O Marítimo chega a esta jornada no 15.º lugar com oito pontos – com menos um jogo, com Estoril, que está marcado para 4 de Janeiro- enquanto o Nacional é 13.º, com 10.
O Marítimo, que está há oito jornadas consecutivas sem ganhar, perdeu na última jornada, 0-2, diante do Santa Clara. O Nacional vem de uma vitória, 1-0, frente ao Académico de Viseu.
O dérbi tem como árbitro Miguel Fonseca, da Associação de Futebol do Porto.