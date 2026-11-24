“Estou orgulhosa, estou muito contente e estou muito feliz”. Foi assim que Andreia Alegria reagiu à entrega das chaves do apartamento onde vai passar a viver sozinha. Aos 30 anos, depois de ter vivido em instituições desde os oito, é uma das novas moradoras do empreendimento Mero IX, cujos primeiros 33 fogos foram hoje entregues por Miguel Albuquerque.

Andreia vive há cerca de seis anos no Centro de Inclusão Social da Madeira, onde partilha a residência com outros colegas e cuida de um gato. Trabalha na pastelaria do hotel Pestana Carlton e há muito desejava ter uma casa onde pudesse viver de forma independente. Vai pagar 374 euros por mês, no âmbito do programa Renda Reduzida, um valor que considera comportável face às rendas que via noutros apartamentos. “É um recomeço, agora vou ter outra oportunidade de viver aqui neste apartamento”, diz.

A entrega das chaves marca o primeiro caso de sucesso do projecto de residências de autonomização do Departamento de Inclusão da Pessoa com Deficiência do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), explica Nuno Alves, responsável no Centro de Inclusão Social da Madeira. A residência partilhada foi uma etapa de preparação para a vida independente. Andreia Alegria é a primeira pessoa acompanhada pelo projecto a completar essa transição.

O percurso começou com uma actividade socialmente útil. “Vimos nela capacidades para empregabilidade”, conta Nuno Alves. Seguiu-se a integração no programa ‘Sem Diferenças’, do Instituto de Emprego da Madeira, através do qual chegou ao Pestana Carlton. O hotel reconheceu as suas competências e propôs-lhe um contrato de trabalho. Com essa estabilidade, a equipa considerou que Andreia reunia condições para se candidatar a uma habitação de renda reduzida.

O Centro acompanha actualmente outra pessoa no mesmo processo. A capacidade de cuidar da casa, de realizar autonomamente as tarefas do dia-a-dia e de recorrer aos serviços da comunidade está entre os critérios avaliados. Nuno Alves destaca também a importância de saber estar num local de trabalho e de ter estabilidade no emprego.

João Freitas ganha estabilidade e Frederico Mendes troca o quarto por um apartamento

Para João Freitas, de 47 anos, a nova casa representa “o futuro e o bem-estar”. Tinha candidaturas a habitação social há mais de uma década e, mais recentemente, viu-se confrontado com uma acção de despejo da casa onde vivia com a mulher. Teve de recorrer a um advogado e contou com a ajuda de outras pessoas para suportar as despesas.

No Mero IX, o casal vai pagar 566 euros por mês, acima do valor da renda anterior. É a segurança de ter onde viver que João mais valoriza nesta mudança. “Representa alguma estabilidade”, afirma.

Já Frederico Mendes, de 30 anos, vinha se candidatando a programas de habitação há quatro ou cinco anos. Até agora, vivia num quarto arrendado no centro do Funchal, pelo qual pagava 350 euros mensais, acrescidos de despesas. Por uma renda que diz ser aproximadamente igual à que pagava pelo quarto, passa a ter um apartamento. Para o comercial, que vai viver sozinho, a mudança é “um passo em frente”.