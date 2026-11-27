O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) pretende alargar, em 2027, a formação em simulação de urgências e emergências a outros Serviços de Atendimento Urgente (SAU) da Região, no âmbito da estratégia de capacitação dos profissionais dos cuidados de saúde primários.

A terceira edição desta formação em contexto real de trabalho decorreu no Centro de Saúde da Ribeira Brava, tendo sido acompanhada pela presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Márcia Gomes, e pelo director clínico, Júlio Nóbrega.

Destinada a médicos de Medicina Geral e Familiar e a enfermeiros, a iniciativa visa melhorar a capacidade de resposta perante situações clínicas complexas, nomeadamente a paragem cardiorrespiratória e o edema agudo do pulmão.

Sob a coordenação da médica Nivalda Pereira, o curso articula, ao longo de quatro horas e meia, uma componente teórica com exercícios de simulação clínica, tendo em consideração os recursos e as especificidades de cada unidade de saúde.

A formação é assegurada por sete instrutores do Centro de Simulação Clínica da Madeira, coordenado por Regina Rodrigues.

Desde Maio de 2022, este projecto formativo contabiliza 22 edições dos três níveis de cursos ministrados naquele centro, além das acções realizadas nos Serviços de Atendimento Urgente de Machico, em 2024, de Câmara de Lobos, em 2025, e agora da Ribeira Brava.

O alargamento previsto para 2027 decorrerá em paralelo com a realização dos cursos regulares.