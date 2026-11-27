Nacional vence Marítimo e deixa Mitchell van der Gaag com o lugar em risco
O Nacional venceu o Marítimo, 2-1 jogo de abertura da 12.ª jornada da I Liga que teve lugar no Estádio do Marítimo. Song Min-Kyu, aos 35 minutos, e Markus Jensen, aos 51, marcaram os golos do triunfo da equipa alvinegra nos Barreiros. Pelo Marítimo marcou Bamba, aos 90+4. Este é o segundo triunfo consecutivo do Nacional no campeonato. O Marítimo, que terminou o jogo reduzido a dez elementos devido à expulsão de Romain Correia, somou a nona jornada consecutiva sem vencer. A derrota diante do Nacional deixa o treinador do Marítimo, Mitchell van der Gaag com o seu lugar risco,.