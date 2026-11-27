O CHEGA-Madeira assinalou hoje o Dia Mundial do Fado, defendendo um maior apoio institucional aos artistas e às associações regionais que contribuem para a preservação e divulgação desta expressão musical, reconhecida pela UNESCO como Património Cultural Imaterial da Humanidade.

A deputada Manuela Gonçalves destaca a ligação histórica da Madeira ao fado, presente desde o século XIX nos salões, teatros e casas típicas do Funchal e de outros pontos da ilha, considerando que os agentes culturais nem sempre beneficiam do devido reconhecimento e apoio institucional.

O partido defende uma maior valorização do património cultural imaterial, o reconhecimento do trabalho dos fadistas, guitarristas e colectividades madeirenses, bem como o incentivo ao contacto das novas gerações com a história da música portuguesa e os instrumentos tradicionais.

“Mais do que um género musical, o Fado representa a memória colectiva do povo português”, sustenta a parlamentar, reafirmando o compromisso do CHEGA com a defesa das tradições e da identidade cultural de Portugal e da Madeira.