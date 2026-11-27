Este sábado, 28 de Novembro, a inauguração das iluminações de Natal convida a população a viver uma noite de música e convívio. O espectáculo pirotécnico será lançado de três pontos, proporcionando uma visão mais abrangente da celebração.

Câmara de Lobos dá as boas-vindas ao Natal e convida as famílias, os amigos e todos os que visitam o concelho a juntarem-se à Festa. A Praça da Autonomia recebe animação a partir das 19h30, com o acendimento das iluminações marcado para as 20h00.

Segundo nota à imprensa, este ano, o momento terá uma novidade. Pela primeira vez, o fogo de artifício será lançado de três pontos, permitindo acompanhar o espetáculo numa perspetiva mais abrangente e dando uma nova dimensão ao arranque das festividades.

A Banda Filarmónica Aliança Velha abre a noite, seguindo-se Carolina Silva, no coreto. Às 20h45, a banda leva a música pelas ruas da baixa, numa arruada entre o Largo de São Sebastião e o Largo do Poço. Os Irmãos Garcia atuam às 21h15, prolongando o convívio na Praça da Autonomia.

O convite é para chegar mais cedo e descobrir outra estreia deste Natal. O 'Natal no Mercado' abre às 17h00, no Mercado Municipal de Câmara de Lobos, com bancas de produtos natalícios, doçaria, licores e artesanato, acompanhadas por música ao vivo. Funciona até às 22h00 de sábado e regressa no domingo, das 10h00 às 20h00.

Entre uma visita ao mercado e os concertos, haverá tempo para passear pela baixa e pela baía, conhecer as ornamentações luminosas e tirar fotografias nos cenários natalícios da Praça da Autonomia e da Rua São João de Deus.

A iluminação estende também o convite às freguesias. Pela primeira vez, cerca de 60 quilómetros de gambiarra tradicional vão interligar as zonas altas de Câmara de Lobos e todas as freguesias do concelho.

Até 17 de Janeiro, a programação oferece muitos motivos para voltar. A Chegada do Pai Natal, a 5 de Dezembro, promete encantar os mais novos. O 'Natal na Praça', que estreia a 12 de Dezembro, traz um mercadinho e música ao vivo à Praça da Autonomia. Seguem-se a Noite do Mercado do Estreito, a 22 de Dezembro, e o Mega Bolo-Rei, a 3 de Janeiro.

A Aldeia Natal no Curral das Freiras, os presépios da Quinta Grande e do Jardim da Serra, os concertos e a animação nos adros completam o convite para percorrer o concelho e partilhar as tradições desta época.