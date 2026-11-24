A Polícia Judiciária (PJ), a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) estão a realizar uma operação conjunta no restaurante Noodle King, junto ao Liceu, no Funchal.

Contactado pelo DIÁRIO, o director da PJ confirmou a intervenção, esclarecendo que decorre no âmbito de "acções de prevenção tuteladas pelo SSI" (Sistema de Segurança Interna).

O responsável confirmou ainda que se trata de uma operação coordenada pelo SSI e enquadrada na prevenção da criminalidade.