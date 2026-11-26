Os preços dos combustíveis na Madeira voltam a baixar na próxima segunda-feira, 30 de Novembro, pela terceira semana consecutiva, de acordo com os novos preços máximos de venda ao público fixados pelo Governo Regional e anunciados esta quinta-feora.

A gasolina sem chumbo 95 passa a custar 1,780 euros por litro, menos 3,3 cêntimos do que na semana anterior.

No caso do gasóleo rodoviário, a redução é de quatro cêntimos, passando o preço máximo para 1,974 euros por litro. A mesma descida aplica-se ao gasóleo colorido e marcado, cujo preço fica fixado em 1,526 euros por litro.

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, citado na nota de imprensa, destaca o diferencial favorável que a Região tem conseguido manter relativamente ao continente, apesar da instabilidade dos mercados internacionais de energia.

"Desde o início da guerra, em fevereiro, a Madeira tem conseguido manter, de um modo geral, um diferencial favorável superior a 10 cêntimos por litro relativamente aos preços dos combustíveis praticados no continente. Esta diferença é particularmente relevante para a competitividade das nossas empresas e contribui para minimizar o agravamento do custo de vida das famílias madeirenses", sublinha.

O Governo Regional garante que continuará a acompanhar a evolução das cotações internacionais dos produtos petrolíferos, procurando assegurar que as descidas dos mercados se reflectem nos preços praticados na Região.