Miguel Fonseca foi o árbitro nomeado pela secção profissional do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para dirigir o encontro entre Marítimo e Nacional, referente à 12.ª jornada da Liga Portugal Betclic e que está agendado para as 20h15 desta sexta-feira, no Estádio do Marítimo.

O juiz, filiado na Associação de Futebol do Porto terá como árbitros assistentes João Martins e André Costa, enquanto Diogo Araújo desempenhará as funções de quarto árbitro.

A equipa de arbitragem ficará ainda completa com João Malheiro Pinto, no papel de VAR (videoárbitro), e Pedro Sousa, como AVAR.