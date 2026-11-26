Um homem, alegadamente turista, desmaiou esta tarde num estabelecimento de restauração na Ponta da Calheta, no Porto Santo, depois de se ter sentido indisposto e com tonturas.

O alerta foi dado pelas 13h00, tendo os Bombeiros Voluntários do Porto Santo mobilizado uma ambulância e dois operacionais para prestar assistência.

Depois de socorrido no local, o homem foi encaminhado para o Serviço de Urgências do Centro de Saúde Dr. Francisco Rodrigues Jardim, a unidade de saúde pública da ilha.