Turista desmaia em estabelecimento de restauração no Porto Santo
Homem foi socorrido na Ponta da Calheta e transportado ao Centro de Saúde
Um homem, alegadamente turista, desmaiou esta tarde num estabelecimento de restauração na Ponta da Calheta, no Porto Santo, depois de se ter sentido indisposto e com tonturas.
O alerta foi dado pelas 13h00, tendo os Bombeiros Voluntários do Porto Santo mobilizado uma ambulância e dois operacionais para prestar assistência.
Depois de socorrido no local, o homem foi encaminhado para o Serviço de Urgências do Centro de Saúde Dr. Francisco Rodrigues Jardim, a unidade de saúde pública da ilha.
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