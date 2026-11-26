O Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira associa-se ao exercício ‘Apagão Digital 26’, que decorre esta sexta-feira, 27 de Novembro, no Campus de Azurém, em Guimarães, e encerra o 4.º SIRESP Bootcamp - Região Norte. Os Açores também serão abrangidos, através de um aviso de rádio à população, o que dá ao teste um âmbito nacional.

Com início às 9 horas, o exercício vai simular, durante três horas, uma degradação contínua das comunicações de emergência até ao apagão digital total, com 21 casos de uso e três testes de interoperabilidade entre a rede SIRESP, radioamadores e rádios locais em FM: a Rádio Santiago, em Guimarães, a Rádio Lajes, nos Açores, e a Antena 1, na Madeira. Na Madeira, os radioamadores locais vão integrar a estrutura da Protecção Civil regional para garantir uma via de contacto resiliente com o comando operacional no continente.

A rede SIRESP em produção não será afectada. O cenário pode ser acompanhado em tempo real numa plataforma criada para o efeito.

O exercício, dirigido pela SIRESP, S.A., conta com a presença dos ministros Gonçalo Matias, Nuno Melo e Luís Neves, e envolve Forças de Segurança, Polícia Judiciária, Forças Armadas, bombeiros, autarquias, radioamadores e as empresas Airbus, Cellnex, MEO, Vodafone e NOS.