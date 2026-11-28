O Circo Mundial, instalado no Parque de Diversões do Funchal, recebe hoje a festa ‘Forever Young – Circo Edition’, uma noite dedicada à música que marcou várias gerações, com dança, animação e convidados especiais. O evento, que começa pelas 16 horas, conta com a presença do DJ e produtor Pedro Cazanova, que se junta aos DJs Ricardo Sousa e Carlos Ruas, e ainda com uma actuação ao vivo da cantora brasileira Izzy.

Pedro Cazanova estreia nova versão de 'Forever Young' na Madeira com a voz da cantora brasileira Izzy DJ apresenta a canção, no Funchal, em primeira mão, na próxima edição da 'Forever Young - The Party - Circo Edition', no sábado, dia 28, na tenda do circo

Um dos momentos da noite será a interpretação de uma versão do tema ‘Forever Young’, recriada por Pedro Cazanova e cantada por Izzy. A organização associa também esta edição a uma componente solidária, convidando os participantes a levar um presente simbólico e um postal de Natal, destinados a crianças desfavorecidas. A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude marcará presença no evento.

Padre Tony apela a gestos solidários no evento 'Forever Young - Circo Edition' no Funchal A última edição do ano da festa 'Forever Young - The Party - Circo Editon', marcada para este sábado, 28 de Novembro, sob a tenda do circo, no Funchal, alia a celebração e a nostalgia a uma iniciativa solidária dirigida a crianças e idosos.

Os bilhetes estão disponíveis nas lojas do DIÁRIO e através da plataforma online de iniciativas do jornal. Os ingressos da segunda A venda do bilhete durante o dia de hoje terá o valor de 30 euros.

Assuntos em agenda neste sábado, 28 de Novembro

09h30 às 11h30 - Café Memória, com Carla Cunha Duarte, médica de Medicina Geral e Familiar, numa sessão com o tema: 'Da Depressão à Demência', no Centro Comunitário do Funchal

9 horas às 12h30 - VI Coonferência do Caminho Real da Madeira, sob o tema 'Reviver os Caminhos: Memória, Transmissão e Futuro', no Museu da Electricidade Casa da Luz, esta edição reúne representantes da Madeira, Açores e das Canárias

15 horas às 22 horas - A Essência do Vinho, uma iniciativa do DIÁRIO, que decorre até hoje, na Sala Funchal do Hotel Pestana Casino Park

15 horas às 17 horas - Tertúlia 'Humanamente' - 'Qual o lugar o ser humano na era da Inteligência Artificial', promovida pela CogniSolutions e pela Clínica Médica da Achada. A moderação ficará a cargo de Ricardo Miguel Oliveira, director-geral editoral do DIÁRIO, no Sangha Cowork do Hotel Dorisol

20h30 - Moda Funchal, um evento solidário a favor dos Sem-abrigo, no Brunchville, na Marina do Funchal

15 horas - Estrela da Calheta - Alpendorada do Campeonato de Portugal, no Campo Municipal dos Prazeres

11h30 - CAB -Sporting da Liga feminina de basquetebol, no Pavilhão do CAB

20 horas - Câmara de Lobos acende as iluminações de Natal com fogo de artifício, pela primeira vez

10 horas às 17 horas - A Iniciativa Liberal Madeira promove uma acção de formação em comunicação política, destinada aos seus membros e simpatizantes, com declarações de Gonçalo Maia Camelo às 10 horas, no Hotel Quinta Bela de São Tiago, no Funchal

11 horas - Iniciativa do JPP, com Filipe Sousa, no Aeroporto Cristiano Ronaldo

15 horas - Iniciativa do CDS-PP Madeira, com Lídia Albornoz, no hotel Santa Cruz Village

15 horas - Pedro Rodrigues marca presença na Sessão Solene do Dia Nacional do Engenheiro, no Centro de Congressos da Madeira. O evento reúne mais de 400 profissionais de todo o País para celebrar os 90 anos da Ordem dos Engenheiros

Principais acontecimentos registados no dia 28 de novembro. Dia do Mediterrâneo:

1520 - O navegador português Fernão de Magalhães atinge o Oceano Pacífico.

1757 - Nasce o escritor e artista plástico britânico William Blake, autor de "O Livro de Urizen" (1794).

1820 - Nasce Friedrich Engels, filósofo alemão, autor do "Manifesto do Partido Comunista", com Karl Marx, de "Origem da Propriedade, da Família e do Estado" e "Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico".

1905 - É fundado em Dublin, na Irlanda, o partido independentista Sinn Fein, por Arthur Griffith (1871-1922).

1907 - Nasce o jornalista e escritor italiano Alberto Moravia, pseudónimo de Alberto Pincherle, autor de "A Ciociara".

- Fundação do Leixões Sport Club.

1917 - Grande Guerra de 1914-1918. Combate de Negomano em Moçambique. Confronto das forças alemãs com o Corpo Expedicionário Português causa a morte de 19 soldados europeus e 208 africanos.

1919 - Nancy Witcher Astor é a primeira mulher eleita para o Parlamento britânico.

1942 -- É fundado o jornal oficial do Sport Lisboa e Benfica.

1943 - Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido, Frank Delano Roosevelt, Presidente dos Estados Unidos e José Estaline, líder da União Soviética, definem na Conferência de Teerão, Irão, os planos finais da luta contra a Alemanha nazi.

1944 - Portugal e os Estados Unidos redefinem o acordo para a utilização militar dos Açores.

1954 -- Morre, com 53 anos, o físico italiano Enrico Fermi, Prémio Nobel de Física em 1938.

1973 - A Cimeira Árabe, em Argel, discute o embargo petrolífero a Portugal, Rodésia e África do Sul.

1975 - Em Portugal, o VI Governo Provisório promete o direito de reserva aos donos das terras expropriadas.

- A Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Fretilin) proclama unilateralmente a independência de Timor-Leste.

1978 -- Morre, com 60 anos, o antigo jogador internacional de futebol Fernando Baptista de Seixas de Vasconcelos Peyroteo, Fernando Peyroteo.

1988 - A pintura "Arlequim e o Acrobata", de Pablo Picasso, é vendida pela londrina Christie's pelo preço recorde de 20,9 milhões de libras (cerca de 27,5 milhões de euros).

1994 - Os noruegueses rejeitam, em referendo, (53 contra 47 por cento) a integração do seu país na União Europeia

1999 -- O grupo separatista basco ETA anuncia o fim unilateral do cessar-fogo, após 438 dias de trégua.

2000 - O Parlamento holandês adota uma lei de legalização da eutanásia, faz da Holanda, assim que o texto for também aprovado pelo Senado, o primeiro Estado do mundo a autorizar oficialmente esta intervenção médica.

2001 -- Morre, com 73 anos, o musicólogo, crítico e profissional de Rádio António Nuno Barreiros.

2002 - A Federação Portuguesa de Futebol apresenta o novo selecionador nacional, o brasileiro Luís Filipe Scolari, vencedor do Campeonato do Mundo de 2002.

- Atentados da Al-Qaida, no Quénia, contra um hotel em Mombassa e um avião da companhia aérea israelita causam 16 mortos e mais de 60 feridos.

2003 -- Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia abrem, em Nápoles, Itália, as negociações sobre o Tratado Constitucional que irá substituir e atualizar os tratados europeus em vigor.

2004 -- O deputado Jerónimo de Sousa é eleito secretário-geral do PCP no XVII Congresso, no Complexo Municipal dos Desportos de Almada.

- Demite-se o ministro da Juventude, Desporto e Reabilitação Henrique Chaves, com críticas ao primeiro-ministro Pedro Santana Lopes.

2005 - Relatório do Departamento de Segurança do Ministério da Educação acusa aumento da violência escolar no ano letivo 2004-2005, com mais de 1200 casos registados.

- A I Cimeira Euro-Mediterrânica de Barcelona, Espanha, acorda adotar Código de Conduta antiterrorista.

2007 -- Morre, aos 68 anos, o angolano Fernando Paiva, que se destacou na luta pela independência de Angola.

2008 - João Rendeiro renuncia ao cargo de presidente do Conselho de Administração do Banco Privado Português, durante uma reunião de acionistas, anuncia o presidente da assembleia geral do banco em declarações à TSF.

2010 - O site WikiLeaks inicia a publicação de centenas de milhares de documentos do Departamento de Estado, com apreciações privadas e diretas de líderes e governos estrangeiros. Uma parte dos documentos revelados pela Wikileaks provém do sistema SIPRNet (Secret Internet Protocol Router Network), rede destinada a melhorar a partilha das informações entre os diferentes ramos do governo dos Estados Unidos.

- Morre, aos 84 anos, o ator canadiano Leslie Nielsen, estrela de filmes como "Aeroplano" e "Onde para a Polícia?".

- O presidente do Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, anuncia que o sistema bancário irlandês vai receber 35 mil milhões de euros dos 85 mil milhões que vão ser entregues à Irlanda no âmbito do Fundo Europeu de Estabilização Financeira.

2011 -- Morre, aos 72 anos, a atriz Hermínia Tojal.

2012 -- O primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, escreve uma carta ao Presidente palestiniano, Mahmud Abbas, onde afirma que Portugal sempre apoiou a existência de um Estado palestiniano independente.

-- O golfista Ricardo Santos torna-se no primeiro português a vencer o Sir Henry Cotton Rookie of the Year Award, o Prémio de Estreante do Ano no European Tour em homenagem a Sir Henry Cotton.

2013 - O Governo belga aprova um plano de ação contra a utilização abusiva do mecanismo europeu de destacamento de trabalhadores estrangeiros, tendo o primeiro-ministro belga, Elio Di Rupo, dado como exemplo "totalmente inaceitável" portugueses pagos a 2,06 euros à hora.

2014 -- Cidadão entrega no Supremo Tribunal de Justiça pedido de 'habeas corpus' para a libertação de José Sócrates.

- Morre, com 96 anos, o pintor surrealista João Sant'iago.

- Morre, aos 88 anos, Jack Kyle, antigo jogador de râguebi irlandês, considerado o melhor de todos os tempos pela federação do seu país.

2015 -- Morre, aos 77 anos, Gerry Byrne, antigo futebolista britânico que se sagrou campeão mundial pela Inglaterra em 1966.

2016 - Os partidos que suportam o Governo no parlamento - PS, Bloco de Esquerda e PCP - aprovam o novo adicional ao IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis).

- Morre, aos 98 anos, Michael 'Jim' Delligatti, empresário que inventou o Big Mac, em 1967, da marca McDonald's.

2019 - Morre, aos 63 anos, Pim Verbeek, treinador holandês, antigo selecionador da Coreia do Sul e da Austrália.

2020 - O novo comité central do Partido Comunista Português é eleito no XXI congresso nacional dos comunistas, em Loures, com 98,5% dos votos.

- Morre, aos 67 anos, Vítor Oliveira, treinador de futebol, conhecido como "rei das subidas", ao conseguir 11 promoções ao principal escalão, em 18 presenças, ao serviço de vários clubes.

2021 -- Morre, aos 79 anos, Frank Williams, empresário britânico, fundador da equipa Williams na Fórmula 1.

- Morre, aos 77 anos, Norodom Ranariddh, príncipe do Camboja, e primeiro chefe de Governo democraticamente eleito após o regime dos Khmers Vermelhos em 1993.

2022 - Chefes da diplomacia dos países bálticos e nórdicos, Letónia, Estónia, Lituânia, Islândia, Finlândia, Noruega e Suécia, reúnem-se em Kiev para discutir o apoio à Ucrânia.

- Morre, aos 63 anos, Abreu Muhengo "Kamorteiro", general, chefe de Estado Maior adjunto para a Área Operacional de Desenvolvimento das Forças Armadas Angolanas. Assinou, em 2002, os Acordos de Paz para Angola, em nome da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

2024 - O Orçamento dos Açores para 2025 é aprovado na votação final global no parlamento regional, com votos a favor do PSD, CDS-PP, PPM e Chega, votos contra do PS, BE, IL e PAN.

- A Assembleia da República chumba o pedido de autorização legislativa do Governo para alterar a lei do trabalho em funções públicas, que visava alterar os regimes de doença, mobilidade, greve e férias na função pública.

- Morre, aos 72 anos, Prince Johnson, antigo "senhor da guerra" na Libéria entre 1989 e 2003.

Pensamento do dia