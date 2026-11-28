João Henriques considera Nacional justo vencedor do jogo
João Henriques considerou que o Nacional foi um justo vencedor do dérbi madeirense, frente ao Marítimo, que terminou com a vitória alvinegra por 2-1, em jogo da 12.ª jornada da I Liga.
Nacional vence Marítimo e deixa Mitchell van der Gaag com o lugar em risco
O Nacional venceu o Marítimo, 2-1 jogo de abertura da 12.ª jornada da I Liga que teve lugar no Estádio do Marítimo. Song Min-Kyu, aos 35 minutos, e Markus Jensen, aos 51, marcaram os golos do triunfo da equipa alvinegra nos Barreiros. Pelo Marítimo marcou Bamba, aos 90+4. Este é o segundo triunfo consecutivo do Nacional no campeonato. O Marítimo, que terminou o jogo reduzido a dez elementos devido à expulsão de Romain Correia, somou a nona jornada consecutiva sem vencer. A derrota diante do Nacional deixa o treinador do Marítimo, Mitchell van der Gaag com o seu lugar risco,.
Na conferência de imprensa após a partida, o treinador destacou a prestação da equipa, sobretudo nas transições e na organização defensiva.
"Há coisas que não controlamos no futebol, evidentemente, mas fomos muito fortes nas transições e, ao mesmo tempo, compactos, a impedir que o adversário chegasse à nossa baliza com perigo. Ao fazermos isto, também conseguimos pôr a equipa do Marítimo mais nervosa", disse.
Chegar ao intervalo a vencer deu-nos esse conforto também. E fazer o 2-0 no início da segunda parte deu-nos ainda mais conforto. Pena foi concedermos aquele golo no final. Queríamos continuar com a baliza a 'zeros' e a ser uma equipa sólida, que não sofre golos. Mas, sofremos, foi um bom golo. Fomos uns justos vencedores, que era o mais importante
João Henriques sublinhou ainda a importância dos três pontos para dar continuidade ao percurso da equipa no campeonato.
"Os três pontos eram muito importantes para darmos continuidade àquilo que fizemos até agora no campeonato e não vamos querer parar por aqui", concluiu.