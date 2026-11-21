Esta quarta-feira, dia 25, assinala-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres. Vamos ver laços nas lapelas, publicações nas redes e discursos de circunstância. Não tenho nada contra, mas a violência de que quero falar hoje raramente chega às notícias ou às investigações das televisões. Acontece em silêncio, muitas vezes na casa ao lado. Todos os anos faço questão de deixar aqui um lembrete sobre este tema. Desta vez não quero falar de números. Quero falar de quem está por trás deles.

Tenho uma amiga que é maltratada e humilhada constantemente. Não sai dali porque está convencida de que não vai conseguir arranjar mais ninguém. Não tem uma nódoa negra à vista e quem se cruza com ela na rua nunca diria nada. Faz por parecer que está tudo bem, porque acha que aquilo é um mal menor e que se vai aguentando. E não é caso único. Quantas vezes já nos perguntámos porque é que aquela colega deixou de aparecer aos jantares, ou porque é que a vizinha, tão faladora no café, em casa quase não se ouve? Como não há marcas, passamos ao lado.

“Ninguém mais te vai querer.” Ela ouviu esta frase tantas vezes que deixou de a sentir como um insulto e passou a ouvi-la como uma verdade. Raramente começa com um murro. Começa quase sempre com um comentário sobre a roupa, depois sobre as amigas, depois sobre a maneira como fala ao jantar. Quando dá por si, já pede licença para sair, já apaga mensagens antes de chegar a casa, já mede cada palavra para não o irritar. E, pior do que tudo, convence-se de que a culpa é dela.

Engana-se quem pensa que violência é só levar uma tareia, uns empurrões ou um murro. Passa pelo controlo do telemóvel e das contas do banco, pelo dinheiro dado a conta-gotas, pelo afastamento dos amigos e da família, um a um, até não sobrar ninguém. Passa pela piada à frente dos outros que não tinha graça nenhuma, pelo ciúme que se vende como cuidado e pela mensagem às duas da manhã a querer saber onde ela está e com quem. São relações que se tornam perigosas, contaminadas por pessoas tóxicas e manipuladoras, que normalmente aparecem disfarçadas de boas intenções e por isso podem ser imperceptíveis à primeira vista. Uma mulher que ouve durante anos que não presta acaba por acreditar e, quando percebe o que lhe está a acontecer, muitas vezes já está tão sozinha que não sabe a quem ligar.

Há também a vergonha. Muitas destas mulheres são fortes lá fora, resolvem tudo no trabalho, tratam de toda a gente, e não conseguem admitir que em casa vivem com medo. Aguentam pelos filhos, pela família, para não dar razão a quem as avisou. Mas os filhos veem tudo, mesmo quando parece que não, e aprendem que é assim que se ama. E as marcas ficam muito depois. Há mulheres que saíram há anos e ainda pedem desculpa por tudo. Que estremecem quando alguém levanta a voz numa sala. Que desconfiam de um elogio, porque aprenderam que a simpatia costuma vir antes do castigo. As nódoas negras desaparecem em duas semanas. A voz que lhes diz que não valem nada pode durar uma vida inteira, se ninguém a contrariar.

Aqui todos temos alguma responsabilidade. A violência doméstica é um crime público e qualquer pessoa a pode denunciar, mas antes disso precisamos de estar atentos, perguntar se está tudo bem e ter paciência para ouvir a resposta verdadeira, que raramente vem à primeira. E deixar de perguntar “então porque é que ela não sai?” como se fosse fácil. Sair leva tempo. O que podemos fazer é estar cá quando ela decidir. Na quarta-feira, em vez de partilharem mais uma imagem, liguem àquela amiga de quem não têm notícias há algum tempo.

A ti, que estás a ler isto e te reconheces em alguma destas linhas, deixo uma frase que, aliás, já foi título de uma crónica minha nestas páginas: “Às vezes é tempo de ir embora antes que seja tarde demais.” Sei que dá medo. Sei que a casa, os filhos, o dinheiro e o que os outros vão dizer pesam muito. Mas não és tu que tens de mudar para merecer respeito. Nunca foste. A mulher que eras antes de tudo isto continua aí, por baixo do cansaço e do silêncio, à espera que a deixes voltar. Se precisares de falar com alguém, a linha 800 202 148 é gratuita e atende a qualquer hora.

Disseram-te que ninguém mais te ia querer. Está na altura de seres tu a querer-te de volta.