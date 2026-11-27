A Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM) distinguiu, na noite desta sexta-feira, os protagonistas da temporada desportiva de 2025/2026, numa cerimónia realizada no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

No total, foram entregues 41 prémios e galardões, reconhecendo o desempenho e o contributo de atletas, clubes, juízes e dirigentes que se destacaram ao longo da última época, nas vertentes desportiva, da arbitragem e do dirigismo.

A iniciativa reuniu dezenas de participantes e contou com a presença de Egídio Olim, presidente da AARAM, e de David Gomes, director regional de Desporto, entre outras entidades ligadas à modalidade.