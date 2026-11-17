A Comissão Europeia anunciou hoje a comercialização na União Europeia (UE) de um novo medicamento destinado ao tratamento de adultos com cancro do pâncreas metastático que já tenham sido submetidos a tratamento anterior.

"Hoje, a Comissão Europeia concedeu uma autorização de introdução no mercado da UE ao Daraxonrasib, um novo tratamento para o cancro do pâncreas metastático", anunciou o executivo comunitário em comunicado, apontando que o fármaco "pode ser utilizado no tratamento de adultos que já tenham sido submetidos a, pelo menos, uma linha de tratamento anterior".

"Este novo medicamento contra o cancro foi sujeito a procedimentos regulamentares acelerados, previstos no âmbito da reforma da legislação farmacêutica da UE, sem comprometer os rigorosos padrões de segurança, qualidade e eficácia da União", assinalou o executivo comunitário.

Por considerar que "o medicamento agora autorizado poderá dar resposta a uma necessidade médica não satisfeita, uma vez que se destina a tratar uma doença grave para a qual são necessárias opções terapêuticas mais eficazes", a Agência Europeia de Medicamentos emitiu um parecer científico favorável em pouco mais de 100 dias, praticamente metade do prazo legal anteriormente estabelecido, de 210 dias.

O Daraxonrasib está também a ser alvo de uma avaliação clínica conjunta pelos Estados-membros da União Europeia, através do Grupo de Coordenação para a Avaliação das Tecnologias da Saúde.

Este mecanismo permite aos países avaliar conjuntamente os benefícios clínicos de novos medicamentos e de determinados dispositivos médicos, evitando a duplicação de procedimentos e reduzindo o tempo e os recursos necessários.

A elaboração do relatório desta avaliação está a ser acelerada, estando a sua disponibilização prevista para dezembro, com o objetivo de facilitar o acesso ao medicamento em toda a União Europeia, adianta a Comissão Europeia.