A sensivelmente uma hora do início do tão aguardado dérbi regional, que colocará frente a frente Marítimo e Nacional, no exterior do recinto maritimista já se fazem ouvir alguns adeptos afetos às duas formações. Os apoiantes de ambas as equipas revelam-se otimistas antes do início da partida, crentes numa vitória do seu clube.

Do lado verde-rubro, Natália Castro, sócia e adepta da equipa da casa revela algum ceticismo face ao momento menos positivo do conjunto orientado por Mitchel Van Der Gaag, contudo, não deixa de acreditar numa vitória da sua equipa.

“Não estamos num bom momento, não ganhamos há imenso tempo e trememos no jogo da Taça frente a um adversário de escalão inferior. Mas hoje será o ponto de viragem com uma vitória.

Do lado alvinegro, João Sousa, adepto do Nacional, mostra-se otimista.

“Vamos ganhar por 2-0, com um bis do Miguel Baeza e ponto final.”

Entretanto, as portas do Estádio já se encontram abertas, com o público afeto a ambas as equipas a começar a ocupar paulatinamente os seus lugares.