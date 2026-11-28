Bom dia!

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 28 de Novembro, dá conta que as capturas do mosquito da dengue disparam. Em apenas sete dias, o número de exemplares adultos capturados passou de 17 para 158. O insecto já foi detectado em pelo menos nove concelhos, para ler nas páginas 4 e 5.

Festa alvinegra

Em grande destaque fotográfico, está o dérbi madeirense. O Nacional venceu o Marítimo por 2-1 e voltou a triunfar nos Barreiros 14 anos depois.

Preparados para um apagão digital

A Protecção Civil testou capacidade de manter as comunicações de emergência perante falha generalizada das redes.

O jornalista que a Madeira expulsou em 1975

Joaquim Furtado regressa a Machico e recorda, em entrevista ao DIÁRIO, uma ilha em plena revolução e as circunstâncias que ditaram a expulsão de uma equipa da RTP.

Luna Park regressa com nova atracção

Parque de diversões já abriu no Funchal, com preços entre os quatro e os dez euros. Animação prolonga-se até 10 de Janeiro

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