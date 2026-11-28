O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 28 de Novembro, no arquipélago da Madeira, períodos de céu muito nublado e aguaceiros em geral fracos, sobretudo nas terras altas da ilha, a partir da tarde. O vento deverá soprar fraco, com intensidade inferior a 15 km/h.

Na região do Funchal, são esperados períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos a partir da tarde. Também nesta zona o vento será fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste, com 1,5 a 2 metros, aumentando gradualmente para 2 a 2,5 metros. Na costa sul, a ondulação será de oeste/sudoeste, com 1 metro. A temperatura da água do mar deverá oscilar entre os 21 e os 22 graus Celsius.