A Dançando com a Diferença tem vindo a desenvolver , ao longo da última semana ,um conjunto de workshops de Dança Inclusiva dirigidos à comunidade escolar da Região Autónoma da Madeira, no âmbito do seu projeto de mediação artística "Dançando Crio um Mundo".

Esta quinta -feira, 26 de novembro, o Estúdio da Dançando com a Diferença, localizado no Armazém do Mercado, no Funchal, recebeu 18 alunos do 3.º ano da EB1/PE Visconde Cacongo, com idades compreendidas entre os 8 e os 10 anos.

O workshop, orientado por Telmo Ferreira e Gleidson Vigne, contou com a presença da Secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, e do diretor artístico da Dançando com a Diferença, Henrique Amoedo, fundador e disseminador, em Portugal, do conceito de Dança Inclusiva.

Já na passada segunda -feira, 23 de novembro, outra turma do mesmo estabelecimento de ensino participou numa sessão de Dança Inclusiva nas instalações da Dançando com a Diferença.

Através do projeto "Dançando Crio um Mundo", a Dançando com a Diferença procura aproximar diferentes comunidades da prática artística, promover a inclusão social através da dança e contribuir para a democratização do acesso àcultura.

Estas ações proporcionam aos alunos experiências de exploração do movimento, da criatividade e da expressão individual e coletiva. A valorização das capacidades de cada pessoa, o respeito pela diferença e o reconhecimento da diversidade humana são também princípios fundamentais destas atividades.

No próximo dia 30 de novembro, a equipa da Dançando com a Diferença desloca - se à EB1/PE do Jardim da Serra, onde irá dinamizar dois workshops de Dança Inclusiva.

A intervenção junto da comunidade educativa, a formação artística e a sensibilização para a inclusão de pessoas com deficiência nas artes são áreas de trabalho que acompanham a Dançando com a Diferença desde a sua génese e que continuam a integrar a sua missão, no ano em que assinala 25 anos de atividade.

A Companhia Dançando com a Diferença é uma estrutura financiada pela República Portuguesa - XXIII Governo / Direção -Geral das Artes (2023 - 2026), Governo Regional da Madeira através da: Direção Regional de Educação da Madeira, Direção Regional da Cultura e Câmara Municipal do Funchal. É companhia residente no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira.