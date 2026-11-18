O Grande Prémio de Portugal de MotoGP disputa-se este fim de semana pela primeira vez, desde a chegada ao Algarve, em 2020, sem a presença de Miguel Oliveira numa ronda que pode consagrar o espanhol Marc Márquez (Ducati) campeão mundial.

A saída do piloto português para o Mundial de Superbikes deixa a prova sem representação nacional em pista, seis anos depois de o piloto de Almada ter vencido a corrida que estreou o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) no calendário do campeonato do mundo de velocidade.

Em novembro de 2020, Oliveira, então aos comandos de uma KTM da equipa Tech3, conquistou a pole position e liderou todas as voltas, impondo-se ao australiano Jack Miller e ao italiano Franco Morbidelli. Foi a sua segunda vitória na categoria principal e a primeira de um português em casa.

Este ano, o encontro com os adeptos será fora da pista. Oliveira, que passou a representar a BMW nas Superbikes, tem uma sessão de autógrafos marcada para sexta-feira, às 16:30, na loja do circuito, localizada na bancada principal.

O português já competiu em Portimão esta temporada, tendo conseguido três terceiros lugares na ronda do Mundial de Superbikes, os seus melhores resultados no ano de estreia no campeonato de motas derivadas de série.

Na ausência de um piloto da casa, a possibilidade de assistir à decisão do título constitui um dos principais motivos de interesse da 21.ª e penúltima ronda do Mundial de velocidade.

Márquez chega a Portugal com 60 pontos de vantagem sobre o compatriota Jorge Martín (Aprilia) e poderá resolver o campeonato logo na corrida sprint de sábado, bastando-lhe, para isso, vencer.

O catalão também será campeão se somar mais dois pontos do que Martín nessa corrida. Um segundo lugar, por exemplo, será suficiente se o adversário terminar em terceiro ou pior, uma vez que Márquez já tem vantagem no desempate pelo número de vitórias em grandes prémios.

No conjunto do fim de semana, 14 pontos garantem-lhe o título independentemente dos resultados dos rivais. O italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) mantém possibilidades matemáticas, mas precisa de vencer as quatro corridas que faltam e de ver Márquez terminar todas sem pontuar.

O espanhol procura o oitavo título na categoria principal, que lhe permitirá ultrapassar o italiano Valentino Rossi e igualar o recorde do também italiano Giacomo Agostini. Será o 10.º campeonato mundial da carreira, contando os conquistados em 125cc e Moto2.

Bezzecchi venceu a corrida principal da ronda anterior, no Qatar, à frente de Márquez, enquanto Martín terminou em sétimo, ainda condicionado pela fratura no pulso direito sofrida na Austrália.

A prova portuguesa realiza-se mais tarde do que inicialmente previsto, na sequência do adiamento do Grande Prémio do Qatar consequência da instabilidade no Médio Oriente, que levou também à alteração da data do encerramento da temporada, em Valência.

O fim de semana surge ainda depois de confirmada a continuidade do Grande Prémio de Portugal no calendário até 2029, através de um novo acordo entre o promotor do campeonato e o Autódromo Internacional do Algarve.

À entrada para Portimão, Márquez lidera com 431 pontos, seguido de Martín, com 371, e de Bezzecchi, com 357, quando restam 74 pontos por distribuir nas duas últimas rondas.

A atividade em pista começa na sexta-feira, com os treinos das três categorias. A sprint de MotoGP disputa-se no sábado, às 15:00, enquanto a corrida principal está marcada para domingo, às 13:00, entre as provas de Moto2, às 11:15, e de Moto3, às 14:30.