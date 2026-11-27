Cinco jovens instrumentistas do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, participaram, entre 24 e 27 de Novembro, num intercâmbio musical em Tenerife, nas Canárias, dedicado aos cordofones tradicionais da Macaronésia.

Helena Correia, Beatriz Oliveira, Raquel Garapa, Ema Pestana e Amélia Pestana representaram a Madeira no Estágio de Cordofones Tradicionais da Macaronésia, realizado no Conservatório Profissional de Música de Santa Cruz de Tenerife. As alunas foram acompanhadas pelo professor Pedro Gonçalves.

O encontro teve como ponto central as semelhanças entre o braguinha madeirense e o timple canário, dois instrumentos tradicionais com características próximas na construção e na prática musical.

Ao longo de quatro dias, as participantes frequentaram aulas de instrumento orientadas pelos professores José Luiz Hernandez e Pedro Izquierdo, além de actividades de música de câmara, orquestra, improvisação e música tradicional das Canárias.

O estágio terminou com uma apresentação conjunta, na qual uma orquestra formada por braguinhas, timples e guitarras colocou em diálogo as diferentes tradições musicais dos arquipélagos.

A participação madeirense permitiu dar a conhecer o património musical da Região e proporcionar às jovens instrumentistas uma experiência de aprendizagem e apresentação artística num contexto internacional. A iniciativa contribuiu também para reforçar os laços culturais entre a Madeira e as Canárias, promovendo novas oportunidades de cooperação artística e educativa no espaço da Macaronésia.

A deslocação contou com o apoio do programa Provas Dadas, da Direcção Regional da Juventude.