Assinala-se, este ano, a 19 de Novembro o Dia Mundial do Cancro do Pâncreas, uma data que se traduz num alerta para uma doença com incidência crescente, que constitui um grave problema de saúde pública em todo o mundo.

Em Portugal, o cancro do pâncreas mata mais de cinco pessoas por dia. Por cada 100 novos casos por ano, registam-se 94 mortes. Poderá tornar-se, até 2035, a segunda principal causa de morte por cancro, não só em Portugal, como no mundo. Conheça os sinais e factores de risco do cancro do pâncreas.

O cancro do pâncreas é diagnosticado a 2.191 pessoas por ano e causa 2.051 mortes, em Portugal, segundo as estimativas mais recentes da Agência Internacional de Investigação em Cancro (GLOBOCAN 2024). São mais de cinco mortes por dia. Morrem quase tantas pessoas quantas as que são diagnosticadas. É o oitavo cancro mais frequente e a sexta causa de morte por cancro no País. No mundo, são 531.318 novos casos e 490.786 mortes por ano.

A Europacolon Portugal e a Associação Portuguesa de Pâncreas (APP) lançaram a campanha ‘Cancro do Pâncreas: Quebrar o Silêncio’, que decorre até 28 de Novembro, focando os sinais, o risco e o apoio disponível. Isto porque “o cancro do pâncreas dá poucos sinais e fala-se pouco dele. Os sintomas são discretos e confundem-se com os de problemas comuns, por isso o diagnóstico chega muitas vezes numa fase avançada.”

Quem recebe este diagnóstico sente muitas vezes que está sozinho, e quem cuida também. Vítor Neves, Presidente da Europacolon Portugal

O diagnóstico tardio está associado a um prognóstico muito desfavorável. Assim sendo, “torna-se imperativo que a população conheça esta sintomatologia e, perante a sua persistência, procure ajuda médica”, vinca a médica gastrenterologista Alexandra Fernandes. Face à enorme dificuldade de um diagnóstico atempado, o foco principal deve centrar-se, precisamente, na prevenção.

A aposta na prevenção torna-se ainda mais imperativa quando sabemos que, uma vez instalada, a doença progride de forma silenciosa, tornando-se dificilmente curável aquando do diagnóstico. Alexandra Fernandes, presidente do Clube Português do Pâncreas

📣 A Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (SPG) está a promover uma campanha nacional de consciencialização para o #CancroDoPâncreas. 🟣 Lembre-se: O tempo de agir é agora! 🔗 Saiba mais em https://t.co/ufowcxaCnT #SaúdeDigestiva #SPG #Gastrenterologia #Pâncreas https://t.co/KAYMwXxMpR — Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (@SP_Gastro) November 19, 2026

Sinais e factores de risco

Existem factores de risco que não são modificáveis, como é exemplo a idade avançada e a predisposição genética. Ainda assim, a grande maioria dos factores de risco podem ser alterados, dependendo directamente do estilo de vida. O consumo de tabaco e álcool, a obesidade, a diabetes e uma dieta desequilibrada estão associados a um maior risco de desenvolver a doença.

Os principais sintomas do cancro do pâncreas são a perda de peso sem razão aparente, icterícia (pele ou olhos amarelados), dor abdominal ou nas costas, falta de apetite, diarreia, náuseas, ou o aparecimento súbito de diabetes. Havendo persistência destes sinais deve ser consultado um médico.

Os sinais do cancro do pâncreas parecem-se com os de problemas comuns e por isso é fácil adiar a ida ao médico. Se persistirem, não espere. Gil Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Pâncreas.

Nestes casos, a realização de um exame de imagem adequado, como a Tomografia Computadorizada, pode estabelecer o diagnóstico. A cirurgia é actualmente a única opção potencialmente curativa, mas apenas uma pequena minoria de doentes (cerca de 15%) são candidatos a tratamento cirúrgico no momento do diagnóstico.

Avanços positivos

O cenário é historicamente sombrio, mas existem sinais encorajadores, como o desenvolvimento de novos esquemas de quimioterapia, progressivamente mais dirigidos e personalizados às características biológicas de cada tumor, que torna os tratamentos mais eficazes e tem condicionado uma maior sobrevivência a longo prazo.

Também, a melhoria da precisão e segurança da cirurgia pancreática tem permitido aumentar o número de candidatos cirúrgicos. No entanto, segundo aponta Alexandra Fernandes, “para consolidar esta esperança, não podemos baixar os braços”.