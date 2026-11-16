A NOMADIS, uma nova companhia internacional de dança contemporânea fundada pela bailarina e coreógrafa madeirense Sara Silva, apresenta esta sexta-feira, 20 de Novembro, o seu primeiro espectáculo, 'Menu de Degustação', no auditório do Fórum Machico, às 19h30.

O projecto reúne oito bailarinas de cinco nacionalidades e três continentes, que se encontram na Madeira para a primeira residência artística da companhia, iniciada a 9 de Novembro. A chegada de algumas das participantes foi condicionada pela passagem da depressão Charles, que provocou desvios e atrasos em vários voos.

Nascida na Madeira, Sara Silva iniciou a sua formação em dança na Região, tendo posteriormente prosseguido os estudos no Reino Unido, onde concluiu uma licenciatura em Dança e Coreografia e um mestrado em Coreografia.

O espectáculo de estreia propõe uma experiência composta por quatro obras de dança contemporânea, com diferentes identidades, ambientes e linguagens de movimento. À semelhança de um "pijaminha de sobremesas" regional, o programa combina criações inéditas com trabalhos já existentes no repertório da coreógrafa.

Antes da estreia, a companhia participou em diferentes iniciativas na Região, tendo apresentado momentos coreográficos no programa Madeira Viva, da RTP Madeira, a 13 de Novembro, e integrado a programação do evento Madeira 7 Talks, no Funchal, no dia 15.

Com o apoio da Direcção Regional da Cultura e de várias entidades parceiras, a NOMADIS pretende promover o intercâmbio artístico internacional e contribuir para a dinamização da oferta cultural madeirense.

Os bilhetes estão disponíveis através do endereço divulgado nas redes sociais oficiais da companhia e presencialmente na Oficina de Pitágoras e na sede da Ergoram.