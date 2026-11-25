A Black Friday chegou à Molaflex by Decoreve
E trouxe motivos de sobra para transformar as suas noites de sono.
A Decoreve assinala a chegada da Black Friday com uma campanha especial de descontos extra, válida até ao próximo dia 7 de dezembro, inclusive.
É o momento certo para investir no seu bem-estar e finalmente renovar o seu colchão, garantindo o conforto e o suporte que o seu corpo merece.
Durante este período promocional, os clientes são convidados a visitar a Molaflex Loja da Ajuda by Decoreve, onde os descontos abrangem uma vasta gama de soluções dedicadas à saúde e qualidade do sono. Como parceiro oficial da marca na Madeira, a Decoreve disponibiliza na Loja da Ajuda uma oferta completa de colchões e sommiers pensados para diferentes perfis de descanso. Entre as grandes oportunidades desta campanha encontram-se os modelos Orion, Mira e Moon, que integram a Aureal Collection.
Decoreve Madeira - Móveis & Decorações
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