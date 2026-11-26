O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, afirmou esta manhã, no Funchal, que não espera qualquer reconhecimento por parte de Luís Montenegro pelo facto de os socialistas terem permitido a aprovação do Orçamento do Estado para 2027, através da abstenção.

"Eu não estou à espera de gratidão da parte do primeiro-ministro e do Governo pelo facto de ter viabilizado o Orçamento com a nossa abstenção. Não estou à espera disso. Queria esperar mais deste Governo", declarou aos jornalistas, no exterior da Assembleia Legislativa da Madeira.

O líder socialista desvalorizou a expressão financeira das medidas que estão no centro da discórdia entre o PS e o Governo, contrapondo os 90 milhões de euros que, segundo afirmou, estão em causa aos 143 mil milhões de euros do Orçamento do Estado para 2027. Trata-se de uma verba equivalente a cerca de 0,063% daquele montante.

Carneiro recordou ainda que, em 2023, o Executivo socialista elaborou uma lista de 44 bens alimentares abrangidos pelo IVA zero, seguindo recomendações da Direcção-Geral da Saúde e envolvendo os operadores económicos na aplicação da medida. Explicou que o Parlamento quis deixar ao actual Governo a liberdade de definir o cabaz alimentar.

O secretário-geral do PS considerou igualmente que a recusa do primeiro-ministro em aplicar medidas aprovadas pelos deputados constitui um mau exemplo para os cidadãos.

"Cumpre ao primeiro-ministro ser um dos principais responsáveis pelo cumprimento da lei", afirmou, acrescentando que esta se aplica de forma especial ao chefe do Executivo, "porque, caso contrário, o que ele está a dizer aos portugueses é para que não cumpram a lei".

Carneiro lembrou que, quando Montenegro era líder parlamentar, também foram aprovadas medidas que suscitaram dúvidas ao então primeiro-ministro, António Costa, tendo este recorrido ao Tribunal Constitucional.