O presidente do Chega sugeriu hoje que o Governo está a esconder um défice que já tem nas contas públicas, razão pela qual tenta agora a dramatizar a aprovação de propostas orçamentais por parte das oposições.

"Será que o Governo está verdadeiramente preocupado com a questão da estabilidade ou está a esconder défice, maquilhando as contas públicas, através de artigos do Orçamento?", questionou André Ventura em conferência de imprensa.

O líder do Chega referiu a este propósito que a Comissão Europeia foi uma das instituições que já alertou para a existência de défice nas contas públicas nacionais, razão pela qual o seu partido "exigiu transparência". Neste ponto, André Ventura falou mesmo na existência de "contas artificiais".

Depois, numa alusão à proposta aprovada pelo PS e Chega no sentido de condicionar o acesso do executivo aos saldos orçamentais, deixou um recado ao PSD: "O Chega não está aqui para dar borlas ao Governo".

"Não estamos aqui para dizer ao Governo para fazer o que entender", reforçou.

O uso do dinheiro dos contribuintes, frisou o presidente do Chega, "tem de ser regrado e gerido de forma transparente".

"O que o Governo queria era poder continuar a meter dinheiro em empresas como a REN, ou onde quisesse, sem ter nenhum controle por parte do Parlamento. Foi isso que impedimos", acrescentou.