O presidente da Junta de Freguesia do Caniço denunciou, esta manhã, o furto de plantas que tinham sido colocadas no dia anterior no Largo Padre Lomelino, onde decorrem os trabalhos de preparação do presépio e do espaço "Natal na Cerca".

"Fomos Roubados!", escreveu Milton Teixeira numa publicação na sua página pessoal do Facebook, manifestando tristeza e revolta pelo desaparecimento de elementos que tinham sido colocados para embelezar aquele espaço público e proporcionar um ambiente natalício à comunidade.

"É triste e revoltante ver desaparecer, de um dia para o outro, aquilo que foi preparado com trabalho e dedicação para toda a comunidade", lamentou o autarca eleito pelo JPP, apelando à população para que esteja atenta a eventuais tentativas de furto ou actos de vandalismo.

Milton Teixeira pediu ainda que qualquer situação suspeita seja comunicada de imediato à PSP, através do número 291 110 270, alertando para que ninguém se coloque em risco ou tente intervir directamente.

O alerta surge depois de, na véspera, a própria Junta de Freguesia ter publicado um apelo semelhante, solicitando a colaboração da população para proteger o presépio e preservar os trabalhos de preparação do Natal no Caniço.

"Não podemos deixar que alguns estraguem aquilo que foi feito para todos. Ajudem-nos a proteger o Natal no Caniço", reforçou o presidente da Junta.