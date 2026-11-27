O Presidente da República, António José Seguro, fez hoje uma visita ao Banco Alimentar Contra a Fome, em Lisboa, sem a presença de jornalistas, divulgada posteriormente com uma mensagem de apoio a esta iniciativa.

A visita do chefe de Estado, da qual a comunicação social não teve conhecimento prévio, foi divulgada hoje à noite através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet, acompanhada por fotografias.

"O Presidente da República visitou o Banco Alimentar Contra a Fome, em Lisboa, onde esteve com a presidente da instituição, Isabel Jonet, e com um grupo de voluntários que, este fim de semana, dão o seu tempo à campanha nacional de recolha de alimentos", lê-se na nota.

"Atualmente, mais de 300 mil pessoas recebem a sua ajuda, através de 2.400 instituições espalhadas por todo o país. Cada gesto conta!", acrescenta-se.

O Banco Alimentar Contra a Fome vai realizar entre sábado e domingo uma campanha nacional de recolha de alimentos em mais de dois mil pontos do país, com a ajuda de 40 mil voluntários.

Os alimentos serão depois entregues, por intermédio de 2.400 instituições de solidariedade social, a pessoas que precisam desse apoio.