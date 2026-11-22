A lista de André Ventura para a Direção Nacional do Chega foi hoje eleita na 7.ª Convenção do partido com 85,66% dos votos, tendo alcançado a necessária maioria de dois terços dos votantes.

O anúncio dos resultados foi feito pelo presidente da Mesa da Convenção no arranque da sessão de encerramento da Convenção, cerca de 45 minutos depois da hora prevista.

João Lopes Aleixo anunciou que a Direção Nacional foi eleita "com 85,66% dos votos, superando os dois terços necessários e previstos estatutariamente". A percentagem de votos brancos e nulos, bem como o universo de votantes, não foi anunciado.

Na última reunião magna do Chega, em janeiro de 2024, a lista de André Ventura - com exatamente os mesmos membros, que também já vinham da convenção anterior - tinha reunido 90,2% dos votos.

Segundo o regulamento eleitoral nacional utilizado pelo partido, a lista à Direção Nacional tem que obter por pelo menos dois terços dos delegados à Convenção Nacional para ser eleita.

O líder do partido reconduziu todos os elementos do núcleo duro, voltando a escolher o eurodeputado António Tânger Corrêa, e os deputados Pedro Frazão e Marta Trindade para vice-presidentes.

O líder parlamentar, Pedro Pinto, assim como o deputado Rui Paulo Sousa continuam como adjuntos com o pelouro da secretaria-geral.

A lista de adjuntos é completada pelos parlamentares Patrícia Carvalho, Rita Matias (coordenadora da juventude), Ricardo Regalla e pelo vice-presidente da Assembleia da República, Diogo Pacheco de Amorim.

No que toca ao Conselho de Jurisdição, a lista indicada por André Ventura foi a mais votada, com 70,9% dos votos.

Desta forma, são renovação os mandatos do presidente, Bernando Pessanha, da vice-presidente, Cristina Rodrigues, do adjunto Fernando Pedroso e do suplente Ricardo Reis, e entra neste órgão o deputado Armando Grave, como adjunto.

A lista alternativa a este órgão, encabeçada por Mayza Consentino, advogada de membros do grupo neonazi 1143, obteve 19,02% e falhou a eleição de membros. Quando foram anunciados e projetados os resultados desta lista, ouviram-se apupos na sala.

Os congressistas elegeram também a Mesa da Convenção e do Conselho Nacional, que alcançou 82,4% dos votos.

A Mesa volta assim a ser presidida por João Lopes Aleixo e a ter como vice-presidente Felicidade Vital e como secretários Pedro Miguel Pinto e Nuno Gomes de Araújo.

O Tribunal Constitucional tem invalidado sucessivamente vários atos do partido, incluindo a eleição dos órgãos nacionais eleitos na última reunião magna, de Viana do Castelo, pelo que esta convenção extraordinária visa regularizar a sua situação interna.

Sete listas dividem os 30 lugares do Conselho Nacional

Sete listas vão dividir os 30 lugares do Conselho Nacional do Chega, sendo a mais votada a liderada pelo deputado Filipe Melo, com quase 25% dos votos e oito eleitos.

Os resultados das votações para os órgãos nacionais eleitos na 7.ª Convenção Nacional do Chega foram anunciados pelo presidente da Mesa, João Lopes Aleixo.

Ao Conselho Nacional foram apresentadas sete listas - na última Convenção, em 2024, tinham sido apenas duas - e o presidente do Chega, André Ventura, não manifestou o seu apoio a nenhuma.

O pedido de apoio feito por Ventura às suas listas excecionava o órgão máximo do Chega entre convenções pela "pluralidade de visões" que entende dever caracterizar o chamado parlamento do partido.

A lista A encabeçada pelo atual conselheiro António Casal obteve cerca de 6% dos votos e conseguiu dois lugares, enquanto a B, liderada pelo antigo assessor do partido e vereador Manuel Matias, obteve três lugares, com mais de 10% dos votos.

A lista C, que tem como primeiro nome Carlos Magno - que integra a equipa de coordenação autárquica nacional do Chega - foi a segunda mais votada, com 17,5% e seis conselheiros.

O deputado Filipe Melo encabeçou a lista D, a mais votada, com 24,7% dos votos, e oito lugares no órgão máximo do partido entre Congresso

A lista E, liderada pelo vice-presidente da distrital do Porto, Pedro Faria, - autor de uma moção temática que defende a remigração - conseguiu perto de 13% dos votos e quatro lugares.

Já a lista F, que tem como primeiro nome o vereador de Cascais João Rodrigues dos Santos, conseguiu quase 15% dos votos e elegeu cinco conselheiros nacionais.

Finalmente, a lista G, liderada pelo deputado por Braga Carlos Barbosa, teve 8,6% e dois eleitos.

A votação para os órgãos nacionais decorreu este domingo entre as 9:00 e as 13:00 e os resultados foram anunciados na reabertura dos trabalhos, antes do discurso de encerramento do programa da VI Convenção do Chega, que decorre no Entroncamento (distrito de Santarém)