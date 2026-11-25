Mais de 80 candidatos realizaram a Prova Nacional de Acesso 2026, esta quarta-feira, na Região, uma etapa decisiva para ingressar na formação especializada do Internato Médico.

A prova decorreu no Hotel VidaMar, no Funchal, e reuniu candidatos que procuram iniciar uma especialidade médica, mudar de área ou escolher um novo local para prosseguir o seu percurso profissional. A iniciativa contou com a presença do presidente do Conselho Nacional do Internato Médico, João Carlos Ribeiro, e a presidente da Comissão Regional do Internato Médico da RAM, Maria José Mendes, que receberam a presidente do IASAÚDE, Rubina Silva, o vice-presidente do Instituto, Martinho Câmara.

Para Rubina Silva, presidente do IASAÚDE, a Prova Nacional de Acesso representa “um momento particularmente importante no percurso dos jovens médicos, uma vez que determina novas oportunidades de especialização e desenvolvimento profissional. Investir na formação médica é também investir no futuro da saúde da Região, na qualificação dos profissionais e na capacidade de resposta dos nossos serviços de saúde”.

A PNA consiste em 150 perguntas de escolha múltipla, divididas em duas partes, com uma duração de 120 minutos cada. A classificação obtida será um elemento fundamental para a ordenação dos candidatos e para o acesso às vagas de formação especializada disponíveis a nível nacional.