O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, participa este domingo , dia 29 de Novembro, num almoço-comício no estacionamento em frente ao antigo Hotel do Carmo, na Travessa do Rego, no Funchal. Sob o mote 'É Pela Luta que Lá Vamos', a iniciativa deverá contar com mais de 200 participantes, entre activistas, independentes e militantes dos partidos que compõem esta coligação na Região.

"Numa altura em que se agravam o custo de vida, a especulação imobiliária, a degradação dos serviços públicos e desvalorização do trabalho e dos trabalhadores através do aumento da precariedade laboral, e da desvalorização dos salários, fruto da política seguida pelos sucessivos governos de direita, que empurram os trabalhadores e para a exclusão o empobrecimento, a CDU afirma, nesta iniciativa, que, perante este quadro de adversidades, é através da luta dos trabalhadores e das populações que é possível resistir e vencer", aponta nota à imprensa.

As intervenções políticas estão previstas para as 13 horas, com declarações de Paulo Raimundo, Edgar Silva, coordenador regional da CDU, e de Gonçalo Ramos, da Juventude CDU.