Um homem de 43 anos ficou ferido, ao início da tarde de hoje, na sequência de um ataque de uma vaca, nas serras altas da Calheta.

Os Bombeiros Voluntários da Calheta, alertados pelas 12h15, mobilizaram dois elementos e uma ambulância para prestar assistência à vítima.

O homem apresentava um ferimento no membro inferior direito, tendo sido inicialmente transportado para o Centro de Saúde da Calheta. Posteriormente, foi encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.