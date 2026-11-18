A oposição na Câmara de Lisboa acusou hoje a governação de Carlos Moedas (PSD) de mentir e esconder relatórios de verificação de segurança aos elevadores da Carris, Glória incluído, de outubro e novembro de 2025 mas até agora desconhecidos.

Em causa está uma reportagem da TVI/CNN que será emitida hoje e que revela que existem relatórios de verificação de segurança aos ascensores da Carris, incluindo o elevador da Glória, com data de outubro e novembro do ano passado, após o acidente que causou 16 mortes, em setembro de 2025.

"Estes relatórios foram pedidos várias vezes, e não só pelos vereadores da oposição", apontou a vereação do PS, em comunicado divulgado após a reunião privada da Câmara Municipal de Lisboa (CML), onde este tema foi abordado.

Os socialistas apontaram que, em maio deste ano, o vice-presidente da CML, Gonçalo Reis (PSD), afirmou que não existia ainda nenhum relatório.

Já em junho, numa reunião com o Conselho de Administração da Carris e os vereadores da oposição, realizada por iniciativa de Gonçalo Reis, os relatórios foram "pedidos diretamente" e "a resposta foi que não existia nenhum e que estavam todos em elaboração", acrescentou o PS.

"Era mentira. Sabemos agora que em maio e em junho deste ano, a Carris já tinha estes relatórios. Não só não os partilharam, como mentiram sobre a sua existência", acusaram os vereadores socialistas, sem adiantar qual o conteúdo desses documentos.

Na reunião de hoje, sem a presença do presidente da CML, Carlos Moedas, a oposição confrontou o vice-presidente que, segundo o PS, disse que, àquela data, não tinha conhecimento que os relatórios existiam e remeteu responsabilidades para o Conselho de Administração da Carris, no qual afirmou manter "confiança total".

"Acrescentou, porém, que entretanto tinha tido conhecimento, mas recusou-se a dizer em que momento, nem por que razão não informou logo os restantes vereadores", ressalvaram os socialistas.

Para o PS, a Câmara tem de esclarecer quando soube da existência daqueles documentos, de quem foi a decisão de não os partilhar, ou se há mais documentos que a Carris tenha enviado ao Ministério Público e que os vereadores da oposição não conheçam.

"Carlos Moedas reconheceu que havia um antes e um depois do acidente do Ascensor da Glória e que o futuro da confiança pública dependeria da forma como fossem apuradas as causas e assumidas as responsabilidades. Hoje, a verdade chega pela comunicação social, não por sua iniciativa", criticou o PS, lembrando ainda que o presidente da CML defendeu "uma atuação célere no apuramento das causas e das responsabilidades de natureza técnica, administrativa e política, bem como uma política de transparência que assegurasse a prestação de informação completa, rigorosa e tempestiva à cidade".

Pelo PCP, o vereador João Ferreira apresentou um requerimento, na terça-feira, a pedir a divulgação integral e imediata dos documentos e a pedir esclarecimentos urgentes sobre quando teve conhecimento dos relatórios, que medidas tomou, se foram disponibilizados às entidades responsáveis pelas investigações em curso e em que data e que conclusões tira dos relatórios.

Segundo o PS, o vice-presidente garantiu hoje que os documentos serão enviados aos vereadores de acordo com um procedimento que irão definir, sem explicar que procedimento é esse.

A Lusa questionou o gabinete do presidente da CML, bem como o Conselho de Administração da Carris, liderado por Rui Lopo, mas aguarda ainda respostas.