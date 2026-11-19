O líder parlamentar do PSD afirmou hoje que "o país precisa de tudo menos eleições", assegurando que o executivo PSD/CDS pretende continuar a governar, mesmo com "forças de bloqueio internas" no parlamento.

No final da reunião do grupo parlamentar do PSD e do CDS-PP, o presidente do partido e primeiro-ministro, Luís Montenegro, remeteu para Hugo Soares as conclusões da reunião das duas bancadas, nas quais disse que o país está caminhar para um "bloqueio institucional".

Segundo relatos feitos à Lusa da reunião, que decorreu à porta fechada, Montenegro -- que falou a abrir e fechar a reunião - considerou que a forma de lidar com esse bloqueio passa, não por novas eleições, mas por denunciar a forma de atuar de PS e Chega e confiar nos resultados da governação no final da legislatura.

À saída, o líder parlamentar do PSD confirmou essa visão, quando questionado se a saída para o bloqueio poderia passar por legislativas antecipadas.

"O país precisa de tudo menos de eleições. O país precisa de estabilidade e de um Governo que governe. E é isso que tem. É um Governo que governa", afirmou.

O líder parlamentar disse querer deixar uma mensagem de tranquilidade aos portugueses, mesmo quando aos "obstáculos externos" da situação internacional se somam "forças de bloqueio internas", referindo-se às várias propostas aprovadas por PS e Chega no primeiro dia do debate na especialidade do OE2027.

"Mesmo com essas dificuldades, nós estamos aqui para continuar a governar, a resolver o problema da vida das pessoas. Foi para isso que os portugueses nos elegeram", disse.

No entanto, Hugo Soares avisou que as bancadas do PSD e do CDS-PP não deixarão de denunciar estas situações, dizendo que a reflexão trazida por Luís Montenegro à bancada não é para o curto prazo.

"O país deve fazer essa reflexão porque nunca foi tão necessária (...) Todos devem contribuir para esta reflexão num Parlamento cada vez mais fragmentado, num Parlamento onde as forças da oposição, mais das vezes, em vez de dialogarem com o Governo, dialogam entre elas para fazerem obstáculo e bloquearem o Governo, mas depois também não se assumem como alternativa de governação. E acho que tudo isto merece reflexão", apelou.